Jimmy Kimmel cuenta cómo se enteró de que suspendían su programa: "Me subí los pantalones..."

Hace unas semanas se anunció que cancelaban el programa de Colbert mientras que, días después, se comunicó la suspensión del de Kimmel debido un comentario sobre el uso que se estaba dando al fallecimiento de Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel y Stephen Colbert se han entrevistado mutuamente en sus respectivos programas y, como era de esperar, uno de los temas de los que hablaron fue la suspensión de sus programas.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Kimmel estaba en su oficina, unas horas antes de su programa, y recibió una llamada de 'ABC', la cadena que emite su programa. El presentador se tuvo que meter en el servicio para poder tener privacidad.

En esa llamada le dijeron que querían calmar la situación ya que estaban preocupados sobre qué podía decir en el programa que se emitía esa misma noche y, por ello, habían decidido que no se iba a emitir el programa. "Me subí los pantalones", añade, en tono de broma, "y volví a la oficina y le dije a mi equipo que habían suspendido el programa".

Colbert, por su parte, se enteró a través de James Dixon, mánager que comparte, además, con Kimmel. Este le dijo que tenía que hablar con él unos 15 minutos después del programa y, por eso, decidió avisar a su mujer de que iba a llegar más tarde a casa. El presentador, finalmente, llego a casa dos horas y media tarde. Llegué a casa y mi mujer, al llegar, me dijo: '¿Qué pasa? ¿Te han cancelado el programa?'", explica a Kimmel. Este tuvo que responderle que justo eso era lo que había pasado.

"Es 'heavy' esto eh", comenta María Gómez, al escuchar a ambos presentadores. "También os digo", añade la zapeadora, "el baño es un buen sitio para enterarte de que te cancelan, te puedes cagar en todo sin problemas".

