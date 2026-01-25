Alba Flores reconoce que le hubiera gustado que su familia fuera "más combativa" contra el régimen franquista, pero contextualiza a Lola Flores

Alba Flores recuerda en Salvados cómo su abuela, Lola Flores, decía que con Franco había vivido "muy bien", pero que "si hubiesen venidos 'los barbudos' y le hubieran tratado así de bien, estaría igual de agradecida".

Tras charlar con Jordi Évole sobre las nuevas masculinidades, la libertad sexual y el auge de la extrema derecha -mientras hace un cocido vegano- la Alba Flores más combativa dirige su mirada crítica a los suyos cuando Jordi se lo pide.

"¿Te hubiese gustado que tu familia hubiese sido más combativa durante el régimen?", le pregunta. "Sí, me hubiese gustado. Me hubiese gustado que todo el mundo hubiese sido más combativo. Pero no solo mi familia", dice con contundencia.

Su abuela Lola Flores, afirma, no tenía intereses políticos y se centraba, a principios de su vida, en sobrevivir. "Y también alimentaba muchas bocas, entonces, como muchas personas, por necesidad haces lo que haga falta", añade.

"Con Franco he vivido muy bien, pero si hubiesen venido los barbudos..."

Alba recuerda en ese momento una entrevista que le hicieron a su abuela hace tiempo. Ella la tiene muy reciente en su memoria porque la visionó junto a Isaki Lacuesta -el director del documental que Alba ha producido en memoria de su padre, Flores para Antonio- y que es una de las favoritas de Lola Flores para el cineasta.

"Yo con Franco he vivido muy bien, con él he estado tranquila", aseguraba 'La Faraona'. "Ahora, si hubiesen venido los barbudos (los comunistas) y me hubiesen tratado así de bien, yo también les habría estado agradecida eternamente", destacaba.

Antonio Flores, antifascista

El hijo de Lola Flores, en cambio, sí que tomaba partido, sobre todo a través de la música. "Tiene una canción que se llama Al caer el sol, que sale en la peli. Según cuenta mi madre, viene de cuando los legionarios de Cristo Rey iban por ahí esperando a la gente para pegarles, a los que veían con el pelo largo, y a obligarles a cantar el Cara al sol", cuenta Alba, que no duda en recitarla.

Soy un hombre tranquilo,

me gusta salir al caer el sol.

Pienso a menudo en mí mismo

y lo que ocurre a mi alrededor,

pero hay personas que deciden

lo que tú y yo tenemos que pensar,

pero hay personas que no admiten

que seas diferente,

que cantes a la libertad.

No estoy solo en el mundo,

tengo mi idea sobre el bien y el mal.

No leo libros sagrados,

pues no me sirven en este lugar,

porque hay personas que deciden

que pueden matar en nombre de un Dios,

porque hay personas que no admiten

que seas diferente,

que tu guía sea la razón.

Con cascos, palos y cadenas

quieren quitarte tu derecho a vivir.

Libres recorren las calles

al acecho de algún hombre feliz.

Ten cuidado, te puede tocar a ti.

El tema pertenece a su primer disco, en el que también se encuentra la mítica No dudaría, un canto "totalmente antibelicista", señala su hija, que también se acuerda de la letra de la canción que Antonio dedicó a Juan El Golosina: "Y vino el cambio y la derrota del fascista, y Juan por fin consiguió ser un artista".

"Claramente, mi padre sí que tenía una ideología antifascista", concluye.

