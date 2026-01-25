"Nunca sobran artistas cuando hay felicidad": el tierno vídeo de Alba Flores con su padre Antonio cuando era niña, en un programa de Nieves Herrero

Lo de Évole recupera fragmentos de piezas que evocan en Alba Flores sus raíces familiares. Esta noche, a partir de las 21:30 h en laSexta, la actriz estará acompañada por Ana Villa, Elena Furiase y Carla Simón en un doble programa que promete mostrar su lado más personal.

"No quiero ser artista porque sobran... pero nunca sobran artistas cuando hay felicidad", confesaba aquella pequeña Alba Flores, en una entrevista de Antonio Flores en el programa 'Cita con la vida' de Nieves Herrero.

Esta noche, en laSexta, Jordi Évole entrevistará a Alba Flores en un doble programa de Lo de Évole que promete mostrar su lado más personal. La actriz, que lleva consigo el premio Forqué recibido por el documental Flores para Antonio, sobre su padre Antonio Flores, recorre con Évole el Rastro madrileño, lugar ligado a sus raíces familiares y escenario de recuerdos de su infancia junto a su madre, Ana Villa.

Alba se reúne también con su prima, la actriz Elena Furiase, con quien comparte una relación cercana que casi las convierte en hermanas. Juntas rememoran lo que significó crecer en la familia Flores, una de las dinastías artísticas más icónicas de España, entre anécdotas de paparazzi, veranos en Marbella y las canciones que les cantaba su abuela, Lola Flores.

En el segundo programa, Alba recibe a Évole en su casa, donde cocina un cocido vegano y reflexiona sobre la fama, el patriarcado, la ultraderecha y los asuntos pendientes con su padre. La directora Carla Simón, que perdió a sus padres siendo niña, se une a la conversación para hablar sobre cómo el cine les ha permitido canalizar el dolor por la pérdida de sus progenitores y superar experiencias traumáticas, ofreciendo un retrato íntimo de Alba Flores más allá de su legado familiar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.