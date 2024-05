Esta (no) es la historia de Los Planetas. Tampoco es el retrato de cómo uno de los grupos más importantes del país casi se disuelve. Esto pudo pasar o no, pero es lo que suele ocurrir con las leyendas. 'Segundo Premio', la nueva película de Isaki Lacuesta ('Un año, una noche') es un homenaje a la amistad, a la música y a toda una generación.

Con un sonido en directo y en formato 4:3, la película nos sitúa en Granada ("la única ciudad con nombre de bomba", que diría el batería Eric Jiménez) a finales de los 90. Un grupo vive su momento más delicado: 'la bajista' rompe con la banda y 'el guitarrista' se encuentra en una espiral de autodestrucción. Mientras, 'el cantante' afronta el proceso de escritura del que será su tercer disco: 'Una semana en el motor de un autobús', un álbum que transformará la escena musical del país. Pero esta película no versa solo sobre Los Planetas. Es una historia "de amor, de vampiros, de fantasmas; una historia de terror (con mucha droga) y ciencia ficción".

Tras arrasar en el Festival de Málaga (Biznaga de Oro a la mejor película) y a días de su estreno en salas, laSexta habla con el director sobre Los Planetas, sobre todo lo que fue y lo que nunca ocurrió.

Pregunta: ¿Qué hace un tipo de Girona escribiendo y dirigiendo una historia sobre Granada y Los Planetas?

Isaki Lacuesta: Casi todas mis películas tratan sobre lugares y vidas distintas a la mía. Nunca me ha interesado hacer un cine autobiográfico. El cine te permite convivir con gente a la que no estabas predestinado a conocer. Así, una vez comienzo el proyecto, busqué lo que teníamos en común, cuál era la intersección. 'Segundo Premio' es también una autobiografía nuestra. La forma de hacer películas de mi equipo se parece al proceso de grabación de un disco. Es una relación de amor que siempre está al límite de la catástrofe. Los protagonistas tienen una relación adictiva, de necesidad absoluta. Como en 'Lady Halcón', están condenados a estar eternamente juntos y siempre separados. Es lo que le ocurre a ellos y lo que nos pasaba a Pol Rodríguez (codirector de la película) y a mí.

Pregunta: La historia entonces es un amalgama de leyendas sobre Los Planetas, de lo que fue y lo que no...

Isaki Lacuesta: La película cuenta cosas que pasaron de verdad, cosas que pasaron y hemos modificado, y cosas que son totalmente inventadas. Los Planetas son los primeros que han alimentado su leyenda a través de sus canciones. A mí me gusta pensar que esas cosas pasaron de verdad, que Jota y Eric estuvieron juntos hasta las seis... como dice la canción.

Pregunta: 'El cantante', 'el guitarrista', 'el batería'... Ninguno de los protagonistas de esta historia tiene nombre, ninguno salvo May Oliver, ¿por qué?

I. Lacuesta: Cuando escribía el guion con Fernando Navarro nos gustaba la idea de que fueran personajes mitológicos. Esa mitología de los 'spaghetti western' en la que el pistolero no tiene nombre. Por su parte, May empieza la película diciendo: 'yo soy la que no está', y eso no es verdad. Ella es la que lo ve todo desde fuera. La historia arranca cuando ella abandona y rompe su relación con Los Planetas, y me parece el gesto más rockero y vanguardista que pueda haber.

May tocaba de espaldas al público porque era muy vergonzosa, incluso en el estudio de grabación se ponía de espaldas a los técnicos. Por eso, ella siempre veía lo que no veían los demás. La película está hecha a base de personajes que miran a lugares distintos y es el espectador el que tiene que decidir con qué versión se queda... o si se decanta por una suma de todas esas historias.