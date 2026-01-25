Alba Flores denuncia que ha sufrido comportamientos racistas: "Ni a Bárbara Lennie ni a Aitana les pasa esto; no es por artista, es por gitanos"

La actriz afirma en esta entrevista junto a su prima, Elena Furiase, que ha sufrido el racismo en su propia piel. Incluso Jordi Évole ha hecho sin querer un comentario, a su juicio, poco ajustado a la realidad.

Alba Flores y Elena Furiase tienen 'haters' que a la mínima de cambio usan cualquier medio, como las redes sociales, para criticarlas. Así lo desvelan ambas en este segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole.

A pesar de formar parte de un linaje que podría considerarse de 'la realeza' cultural de nuestro país, Alba, la artista que ha vuelto a llevar a la familia Flores a la gran pantalla con su documental Flores para Antonio, asegura haber vivido el racismo en primera persona.

Y para muestra de ello, pone un ejemplo bastante evidente. "Me he mudado hace poco. Llevaba en esa casa cinco años y mi portero, que es muy majo, Carlos, el último día ya, cuando me voy a ir, decía: 'Qué buena vecina has sido, no has dado ni un problema y tal. Y eso que cuando viniste había muchas vecinas y vecinos que decían 'esta la va a liar, esta nos va a tener aquí de fiesta todos los días, va a meter un ruido aquí... Nos va a hacer aquí unos quilombos...'", narra.

"No es por artistas, es por gitanos"

"Pero eso es más por artista que por gitana", opina su prima Elena. "No, baby. No creo que a Bárbara Lennie le pase, no creo que le pase a Aitana. No es por artista, es porque somos gitanos", responde Alba con contundencia.

Alba aprovecha la ocasión para lanzar un mensaje de concienciación social: "Creo que las personas que tenéis el privilegio de no estar atravesadas por nada de eso tenéis que andar con mucho ojo de cómo nombráis las cosas y de cambiar porque el lenguaje genera pensamiento y creo que ahí tenéis una labor que hacer de informaros de cómo hacer para que no sea estigmatizante el lenguaje".

El "chiquiconsejo" de Alba Flores a Jordi Évole

"¿La he cagado en algún momento?", quiere saber Jordi. "No mucho", responde ella con una sonrisa. "No mucho es que sí", entiende el entrevistador. Ella asiente. "Esto de que exista tal cosa como los patriarcas, es como algo que es un poco estigmatizante", dice recordando un comentario de Jordi en la entrevista al hablar de El Pescaílla.

"Y dentro de nuestras familias no hablamos de clanes. O sea, es muy raro que a tu familia le llames clan, como si fueran Los Soprano. No, no. La mayoría de gitanas y gitanos que conozco a su familia la llaman 'mi familia', no 'mi clan'. Claro. Entonces eso es una cosa que es desde fuera, que de repente se nos pone ese nombre o se le da esa acepción porque tiene que ver con la criminalidad y la marginalidad y también generar una imaginación colectiva que yo creo que estigmatiza", le explica.

Jordi Évole le agradece de corazón la corrección. "Chiquiconsejo", zanja ella el asunto entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.