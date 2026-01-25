Alba Flores recita la canción más reivindicativa de Antonio Flores después de 'No dudaría': "Mi padre sí que tenía una ideología antifascista"

Aunque su abuela, Lola Flores, dijo haber vivido "tranquila" con Franco, Alba Flores recuerda que su padre era "antifascista" y que así lo mostraba a través de sus canciones más reivindicativas.

Mientras cocina un cocido vegano (con la receta modificada de Ana Villa, su madre, a quien llama por teléfono para aclarar las dudas) junto a Jordi Évole, Alba Flores reflexiona sin rodeos sobre política, memoria y responsabilidad colectiva. En un momento dado, el foco se desplaza hacia su propia familia y el papel que jugaron los Flores durante el franquismo.

"¿Te hubiese gustado que tu familia hubiese sido más combativa durante el régimen?", quiere saber Jordi. Alba no duda. "Sí, me hubiese gustado. Me hubiese gustado que todo el mundo hubiese sido más combativo. Pero no solo mi familia". A partir de ahí, matiza y contextualiza. Explica que su abuela, Lola Flores, no tenía una conciencia política definida y que, en los primeros años de su vida, su prioridad era sobrevivir. "Y también alimentaba muchas bocas, entonces, como muchas personas, por necesidad haces lo que haga falta".

Alba recuerda una entrevista que su abuela concedió hace años y que ella misma volvió a ver recientemente junto a Isaki Lacuesta, director de Flores para Antonio, el documental que ella ha producido sobre su padre. En esas imágenes, Lola Flores resumía su relación con el franquismo desde una posición práctica, no ideológica. "Yo con Franco he vivido muy bien", recuerda Alba que decía su abuela. Y añadía: "Ahora, si hubiesen venido los barbudos (como ella llamaba a los comunistas) y me hubiesen tratado así de bien, yo también les habría estado agradecida eternamente", relata hoy su nieta.

El antifascismo de Antonio Flores a través de su música

La figura que sí aparece claramente posicionada es la de Antonio Flores. Según explica su hija, su compromiso político no pasó por los discursos, sino por la música. "Tiene una canción que se llama Al caer el sol, que sale en la peli". Un tema que, según cuenta Alba, nació de una experiencia concreta de violencia y represión. "Según cuenta mi madre, viene de cuando los legionarios de Cristo Rey iban por ahí esperando a la gente para pegarles, a los que veían con el pelo largo, y a obligarles a cantar el Cara al sol".

Alba no se limita a explicarlo: recita la letra. Una canción que retrata el miedo, la persecución y la imposición ideológica.

Soy un hombre tranquilo,

me gusta salir al caer el sol.

Pienso a menudo en mí mismo

y lo que ocurre a mi alrededor,

pero hay personas que deciden

lo que tú y yo tenemos que pensar,

pero hay personas que no admiten

que seas diferente,

que cantes a la libertad.

No estoy solo en el mundo,

tengo mi idea sobre el bien y el mal.

No leo libros sagrados,

pues no me sirven en este lugar,

porque hay personas que deciden

que pueden matar en nombre de un Dios,

porque hay personas que no admiten

que seas diferente,

que tu guía sea la razón.

Con cascos, palos y cadenas

quieren quitarte tu derecho a vivir.

Libres recorren las calles

al acecho de algún hombre feliz.

Ten cuidado, te puede tocar a ti.

El tema forma parte del primer disco de Antonio Flores, el mismo en el que aparece No dudaría, una canción que su hija define como "totalmente antibelicista" y que se ha convertido en un himno a la altura del Imagine de John Lennon en España. Alba también recuerda la canción que dedicó a Juan El Golosina, donde Antonio canta: "Y vino el cambio y la derrota del fascista, y Juan por fin consiguió ser un artista".

Canciones distintas, pero atravesadas por una misma mirada crítica. Para Alba Flores, no hay duda. "Claramente, mi padre sí que tenía una ideología antifascista".

