Alba Flores da las gracias a Carla Simón por 'Estiu 1993': "Cuando murió mi padre también decían: 'Es que Alba no llora'"

Jordi Évole deja a solas a Carla Simón y Alba Flores tras la increíble conexión que ha surgido entre ellas. Ambas han usado el cine para canalizar sus emociones por la muerte demasiado temprana de sus padres. "Nunca te he dicho lo importante que fue para mí 'Estiu', sentí un reflejo muy fuerte", le agradece Alba.

Jordi Évole propicia el esperado encuentro entre Carla Simón y Alba Flores y, desde el primer momento, la conversación encuentra un terreno común: la memoria, los padres, la muerte y el peso de una herencia atravesada por la droga y el estigma. "Tienen tanto en común tu peli y la mía... fue muy fuerte ver tu docu", le dice Carla a Alba, poniendo palabras a una conexión inmediata.

En Flores para Antonio, Alba ha vuelto a mirar a su padre desde un lugar nuevo, más sereno, más adulto. "Ahora tengo una sensación de él, y eso es algo que no había tenido desde los ocho años", confiesa. Hacer el documental llega cuando ya ha superado la edad a la que murió Antonio Flores: "Ahora soy más mayor que mi padre cuando murió, lo veo con más madurez".

Permiso para vivir más que sus padres

Alba recuerda cómo de niña pensaba que su vida acabaría a la misma edad que la de su padre y cómo necesitó decirse a sí misma: "Necesito darme el permiso de vivir más que él y que esté todo bien".

Carla Simón asiente desde otro lugar, pero con un dolor parecido. Descubrió a los doce años que sus padres habían muerto de sida y nunca ha querido borrar esa parte de su vida: "No me molesta que mis padres estuvieran enganchados a la heroína, es parte de su historia y quiero entenderlo".

El tabú de las drogas y la relectura de la generación de los 80

Ambas coinciden en señalar cómo el estigma sigue siendo una herida abierta, desde el insulto que Alba escuchó de la boca de un niño cuando estaba en el colegio, diciendo "yonqui", hasta el odio que aún hoy se lanza en redes.

La conversación se ensancha hacia una relectura de la generación de los 80, más allá de la heroína: una generación libre, valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Carla recuerda cómo su madre dejó la droga para poder tener un hijo y cómo la tragedia llegó después. Alba reconoce que, durante el proceso del documental, se descubrió admirando profundamente a su padre por haber logrado desintoxicarse y resistir.

Évole se retira: "Creo que nunca antes había sobrado tanto en una conversación", bromea. Y deja a las dos cineastas reconocerse en un diálogo aún más íntimo. Un encuentro donde hablar de la muerte sirve, paradójicamente, para reconciliarse con la vida.

"Es que Alba no llora"

"Hay algo que no te he dicho y que sí me gustaría decirte:. La vi en el cine y no sabía qué iba a ver, no tenía ninguna pista, solo 'es muy buena, vete a verla'. Y cuando la vi, me tocó de una manera impresionante.", se sincera Alba con Carla.

A ella le pasó algo parecido a lo que le sucede a la niña protagonista en la película de Carla después de que muriera su padre. "A mí me llevaron al campo justo después de su muerte para quitarme de en medio, porque la prensa estaba loca. Fuimos a donde íbamos normalmente los fines de semana, a un pueblo de Ávila, y estuve allí un par de meses con mi madre. Creo que yo me quedé un poco congelada, porque alrededor todo el mundo estaba muy dolido. Tenía la sensación de tener que sostener", rememora. "Sí, esto de 'es que Alba no llora' sí pasaba". La niña de Estiu no lloraba... y Carla tampoco.

"Tengo un recuerdo muy vivo de un libro que leí, en el que moría una señora mayor, que me hizo llorar mucho. Recuerdo pensar: 'Estoy llorando ahora más que cuando murió mi madre'. Se me quedó ahí una espina clavada, como de 'debería haber llorado'. Pero bueno, yo creo que, como niños, te sale o no te sale", reflexiona la directora de Estiu 1993, Alcarràs y Romería, la trilogía de películas más honesta del cine español.

