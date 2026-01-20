Trump vuelve a ser el rey de la indiscreción: publica mensajes privados, humilla a líderes y filtra secretos de Estado

Los detalles Macron y Rutte expuestos, la OTAN convertida en protagonista involuntaria, promesas sociales que no llegan y millonarios de Silicon Valley que multiplican su fortuna. Un año de segundo mandato y Trump demuestra que la discreción no está en su vocabulario.

Emmanuel Macron ha aparecido con gafas de sol al estilo 'Top Gun', dicen que por un problema de vista… pero también para enfrentarse a la última de Donald Trump, que ha publicado susmensajes privados.

En uno de esos mensajes, Macron le dice a Trump: "No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia" y le propone una reunión del G7, sugiriendo incluso invitar a Rusia. Por su parte, Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, recibe un mensaje cargado de halagos: "Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia… no puedo esperar para verte. Tuyo, Mark". Todo público gracias a la "discreción" de Trump.

Pero esto no es nuevo. Trump ya había humillado a Macron antes, desvelando una conversación privada e imitándole, seis minutos de auténtico recochineo internacional. Y no solo Macron: también enseñó al mundo que el secretario general de la OTAN es un pelota, publicando un mensaje privado lleno de elogios: "Esta noche vuelas hacia otro gran éxito", "Europa va a pagar (…) y será tu victoria". Mensajes que eran privados hasta que Trump decidió que ya no lo eran, compartiéndolos como pantallazo en sus redes sociales.

Y su equipo tampoco se queda atrás. La mayor brecha de seguridad en la historia reciente de EEUU la protagonizan hombres de su máxima confianza, como Vance y Marco Rubio, que metieron a un periodista en un grupo de Signal —algo así como WhatsApp— y allí hablaron de planes sensibles de guerra, detalles del bombardeo en Yemeny de información clasificada sobre seguridad nacional, algo que incluso podría violar la ley de espionaje estadounidense.

Esta es la segunda temporada de la Casa Blanca indiscreta, pero la primera ya dejó situaciones preocupantes. Según el 'Washington Post', en reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores y el embajador ruso, Trump ha revelado información altamente clasificada, generando temor entre altos funcionarios sobre qué secretos podría desvelar.

Pero Trump no solo es indiscreto: también es un prometedor incansable… y un incumplidor profesional. Durante este primer año de su segundo mandato, ha amenazado a Apple con aranceles del 25% sobre el iPhone si no se fabricaba 100% en EEUU. Ni aranceles ni producto nacional: los iPhone siguen fabricándose en el extranjero. Ha prometido cheques regalo de hasta 2.000 euros para las clases más bajas, que pagaría con los ingresos de esos aranceles… y ni rastro de esa ayuda. También ha prometido liberar de la cárcel a Tina Peters, exsecretaria de Colorado condenada por fraude electoral… y ella sigue en prisión.

Más amenazas incumplidas: prisión para quienes quemen la bandera estadounidense o retirar la nacionalidad a activistas. Ninguna puede cumplirse: su propia Constitución se lo impide. Lo que sí cumple son sus promesas… con sus colegas millonarios.

Porque quienes lo apoyaron en su segunda investidura, la élite de Silicon Valley, salieron ganando a lo grande. Elon Musk, que invirtió 250 millones en su campaña y pese a sus encontronazos ha recuperado la amistad con Trump, este año ha visto aumentar su fortuna 234.000 millones de dólares. Jeff Bezos, fundador de Amazon y quien le regaló un documental a Melania, suma 15.000 millones más. La riqueza de Mark Zuckerberg bajo el mandato de Trump crece casi 2.000 millones, y las acciones de Google se han disparado un 66% este año, consolidando a la compañía como la segunda más valiosa del mundo, gracias a su amistad con Trump.

Ahora ha vuelto y parece más indiscreto que nunca. Mensajes privados al aire, humillaciones públicas, promesas incumplidas… y millonarios que se hacen aún más ricos. Para Donald Trump, la discreción sigue siendo opcional y las reglas, relativas.

