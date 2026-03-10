¿Externalizar la guerra de Irán? Trump y la idea de apoyar a los kurdos para una insurgencia que acabe con el régimen ayatolá

¿Por qué es importante? Según la CNN, la CIA estaría financiándolos y renovándoles su armamento para entrar ya en el cuerpo a cuerpo contra la Guardia Revolucionaria iraní y generar una insurgencia.

Donald Trump ha llamado al líder de una gran coalición de partidos kurdos, Mustafa Hijri, que se formó una semana antes del inicio de la guerra. Una formación que englobaría a unos 10.000 milicianos que esperan órdenes en la frontera de Irán con Irak. Según la CNN, la CIA estaría financiándolos y renovándoles su armamento para entrar ya en el cuerpo a cuerpo contra la Guardia Revolucionaria iraní y generar una insurgencia.

La idea de que la CIA y el Mossad ya han empezado a fomentar la insurgencia kurda está por todas partes. Los kurdos ya dominan la guerra de guerrillas, son el opositor más fuerte dentro del país y tienen claro el enemigo: el régimen de los ayatolas.

Pero con dinero y armas contra Irán no es suficiente. Los kurdos necesitarían apoyo aéreo, que la aviación estadounidense, y puede que la israelí, neutralice posiciones iraníes, artillería, depósitos de armas y nudos que puedan frenar un avance kurdo. De lo contrario, sería un suicidio para ellos.

El régimen iraní es brutal, no se le puede vencer con un Kalashnikov. Además, para la insurrección se necesitaría un compromiso y los kurdos no se fían. EEUU ya se ha apoyado en ellos para librar sus guerras en Oriente. En la del Golfo, los apoyó contra el régimen de Saddam Hussein y cuando estalló la insurrección los abandonaron a su suerte.

Pasó en la invasión de Irak en 2003, pero también en la guerra civil siria. Estados Unidos les proporcionó entrenamiento, armas y apoyo aéreo para que luchasen contra el Estado Islámico. Y una vez les ayudaron a derrotar a gran parte del ISIS, Estados Unidos terminó su apoyo.

Armar a los kurdos sería para Trump algo así como externalizar los costes de la guerra, que entonces podrían durar décadas. En Afganistán, los talibanes llegaron al poder tras 20 años de insurgencia, miles de muertos, cientos de miles de heridos, millones de desplazados... En el caso de las Farc, la insurgencia duró más de 50 años y costó 220.000 vidas.

Porque Estados Unidos puede conseguir la insurrección de los kurdos para acabar con el régimen ayatolá, pero otra cosa es que luego los abandone y no se haga cargo de las consecuencias de financiarles.

