Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Tensión Europa-EEUU

Trump filtra el reproche de Macron por sus planes imperialistas: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia"

Los detalles En un mensaje a través de WhatsApp, el presidente francés trasladó a su homólogo estadounidense su malestar por sus ansias de invadir la isla danesa y le traslada su urgencia para reunirse y buscar una solución a estas tensiones.

Emmanuel Macron y Donald Trump debaten en el Despacho Oval de la Casa BlancaEmmanuel Macron y Donald Trump debaten en el Despacho Oval de la Casa BlancaAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trumpse ha acostumbrado a difundir los mensajes privados que mantiene con otros mandatarios internacionales a través de su red social, 'Truth Social'. Este lunes lo hizo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, al que aseguró no sentirse "obligado a pensar en la paz" porque su país no le había otorgado el Premio Nobel.

Ahora, el afectado por estas difusiones indiscriminadas ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyos mensajes hacia Trump han sido desvelados por el líder republicano, que ha colgado en las redes los pantallazos de una conversación en la que le reprochaba sus ansias de hacerse con Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca.

"Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia"; indica el mandatario francés en un mensaje cuya veracidad ya ha sido confirmada por su propio Gabinete.

En el siguiente mensaje, Macron le propone a Trump "organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde después de Davos" para tratar de buscar una solución al incremento de las tensiones en el panorama geopolítico. "Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos", añade el jefe del Gobierno francés en su segundo mensaje.

Estas conversaciones evidencian la creciente tensión entre Washington y París después de que Trump haya amenazado con "imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses" para obligar a Macron a "unirse al Consejo de Paz". No obstante, Francia sigue manteniendo su negativa, ya que, según argumentan desde el núcleo más cercano de Macron, este nuevo organismo podría deslegitimar "los principios y la estructura de las Naciones Unidas", que "en ningún caso deben ser puestos en entredicho".

Trump filtra el reproche de Macron por sus planes imperialistas: &quot;No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia&quot;Trump filtra el reproche de Macron por sus planes imperialistas: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia"Redes sociales

Rutte promete "encontrar un camino hacia delante" en Groenlandia

En paralelo a las conversaciones con Macron, Donald Trump también ha publicado un mensaje remitido por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que el dirigente de la Alianza Atlántica define como "increíble" que EEUU haya cumplido parte de sus objetivos en Siria. Además, le muestra, en un tono servil, su determinación de "encontrar un camino hacia adelante en Groenlandia". Unas declaraciones con las que, en el fondo, el líder de la OTAN muestra su predisposición a que EEUU invada un territorio de un Estado miembro de la coalición militar, lo que violaría la carta fundacional este organismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 41 los muertos en el accidente en Adamuz al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado
  2. El análisis de uno de los trenes previos al Iryo indica que la vía estaría en buen estado una hora y media antes del siniestro
  3. La incertidumbre de las familias: decenas de personas buscan información en las peores horas de sus vidas tras el accidente mientras son atendidas por un equipo de psicólogos
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. Protección Civil envía una alerta por riesgo de inundaciones en Girona, donde quedan suspendidas las clases el martes
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"