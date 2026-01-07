Los seis minutos de mofas de Trump a costa de Macron enfadan en Francia: "Lo más dramático es que se trata del hombre más poderoso del mundo"

El contexto Trump aprovechó su discurso frente a senadores republicanos para realizar una 'cómica' explicación acerca de su supuesto proceso de negociación con su homónimo francés sobre el precio de los medicamentos y afirmó que, tras varias negativas del francés a subir los precios, siguió presionándolo hasta que cedió.

En una comparecencia marcada por la burla, Trump dedicó seis minutos a mofarse de Emmanuel Macron, reproduciendo cómo, según él, eran sus conversaciones con el presidente francés. Durante el evento, Trump se mostró confiado, calificándose incluso como "el rey", mientras imitaba y ridiculizaba a Macron. Afirmó que, tras presionarlo, logró que el mandatario francés accediera a subir los precios de los medicamentos, una afirmación que ha generado incredulidad y enfado en Francia. Los medios franceses, sorprendidos por las declaraciones de Trump, destacaron la preocupación por el impacto de sus palabras y la relación entre ambos líderes.

Hasta seis minutos estuvo Trump mofándose de Macron. Seis minutos en los que reprodujo cómo eran, según él, sus conversaciones con el presidente francés. La comparecencia del presidente estadounidense de este martes, cuando se cumplían cinco años desde el asalto al Capitolio, fue delirante, y no solo por los bailecitos -que también hubo-. Se le vio crecido y llegó, incluso, a calificase como "el rey".

Trump se regodeó en las burlas, las imitaciones y las faltas de respeto a Macron que resonaron, incluso, en París. Al comienzo de la comparecencia el presidente de Estados Unidos preguntó a la audiencia si sabían quién era Emmanuel. "Emmanuel. ¿Conocéis a Emmanuel? Macron. Me encanta el acento francés. Emmanuel...", afirmó.

"Le dije: 'Escucha, vas a tener que subir un poco los precios porque estamos pagando catorce veces más que tú'. 'No, no, no, no, no, no podré. Señor presidente, por favor, discúlpeme", expresó Trump entre gestos e imitaciones. Y agregó: "Emmanuel responde: 'No, no, no, no, no lo haremos'. 'Sí, lo haréis Emmanuel, al cien por cien'".

Trump aprovechó de esta forma su discurso frente a senadores republicanos para realizar una cómica explicación acerca de su supuesto proceso de negociación con su homónimo francés sobre el precio de los medicamentos. El presidente estadounidense afirmó que, tras varias negativas del francés a subir los precios, siguió presionándolo hasta que cedió.

Según Trump, ante sus constantes amenazas con consecuencias para Francia, el político galo le respondió: "Donald, hay trato. Subiré el precio de mis medicamentos al 200% o lo que sea. Lo que quieras Donald, pero por favor, no se lo digas a la gente".

Incredulidad y enfado en Francia

La relación de Trump y Macron no siempre ha sido buena, han tenido altos y bajos, y en Francia no suelen tomarse en serio estas salidas de tono, hasta ahora. Estas últimas burlas han abierto los telediarios del país ante la incredulidad de unos franceses que no podían creer las palabras del presidente de EEUU.

"Lo más dramático es que se trata del hombre más poderoso del mundo", han remarcado en la televisión. Trump no solo imitaba a Macron, sino que además, con vocecilla de tonto, lo dejaba en ridículo. Y son precisamente las declaraciones sobre la pasividad de Macron ante una subida de los medicamentos las que preocupan en los platós de la televisión francesa. Una televisión que ahora espera no tener que volver a escuchar las aberraciones de Trump.

