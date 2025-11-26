Trump, Jackie Chan y el regreso de 'Hora Punta': cine, dinero y política mezclados en Hollywood

La otra cara 'Hora Punta 4' es un movimiento estratégico de Hollywood. La productora busca ganarse a Trump para la compra de Warner Bros Discovery, Larry Ellison y su hijo aseguran sus intereses, y Brett Ratner, con su historial de denuncias de acoso, vuelve a ponerse al frente de la franquicia.

Hollywood se prepara para una sorpresa inesperada: Jackie Chan volverá a ser parte de 'Hora Punta', casi 20 años después de la última entrega. Pero esta vez, no todo es cine y acción: detrás de la cuarta película de la saga hay sexo, dinero, política y relaciones entre poderosos.

El detonante fue Donald Trump. El presidente publicó en sus redes sociales: "Siempre me ha encantado 'Hora Punta': divertida, llena de acción y con una gran química entre Jackie Chan y Chris Tucker. ¡Necesitamos más películas como esta!"

Tras ese mensaje y alguna conversación con Paramount Pictures, la productora decidió poner en marcha la cuarta entrega. El presupuesto será de más de 100 millones de euros, un riesgo considerable si tenemos en cuenta que la última película no fue un gran éxito en taquilla y que Jackie Chan ya tiene más de 70 años.

Pero aquí es donde Hollywood deja de ser solo cine: Paramount no rueda 'Hora Punta 4' por amor al arte, sino por intereses estratégicos. La productora quiere agradar a Trump para conseguir su aprobación en la compra de Warner Bros Discovery, conglomerado que incluye la 'CNN' y otras marcas audiovisuales. Si para ello hay que rodar una película de acción, se rueda.

El entramado detrás de la saga también tiene nombres de peso. David Ellison, dueño de Paramount, compró la compañía con dinero prestado de su padre, Larry Ellison, fundador de Oracle y uno de los principales donantes de Trump. En otras palabras: cine, política y negocios mezclados entre amigos. Si los amigos se quedan con Warner, Trump obtiene influencia sobre la 'CNN'.

Otro detalle polémico: el director de las tres primeras películas, Brett Ratner, tiene un historial de acusaciones de acoso sexual por parte de siete actrices, que denunciaron que las obligó a situaciones sexuales o se comportó de manera inapropiada. Desde entonces, Ratner no ha vuelto a dirigir grandes películas… salvo para Trump. Actualmente, también está vinculado a un documental sobre Melania Trump. Y será él quien dirija la cuarta parte de 'Hora Punta'.

'Hora Punta 4' no es solo una película: es un negocio de colegas, un gesto estratégico hacia Trump y un ejemplo de cómo el cine y la política estadounidense se cruzan en las alturas. Acción, humor y Jackie Chan están garantizados, pero detrás hay una historia de poder, dinero y manipulación que hace que esta película sea mucho más que entretenimiento.

