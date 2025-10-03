El Partido Popular vuelve a dividirse entre moderados y radicales: del azul claro al azul oscuro casi negro

No es de ahora Ya se vieron en debates históricos como el del matrimonio igualitario, cuando unos votaban en contra y Celia Villalobos a favor, y hoy vuelven a salir a la luz con temas como el aborto, Gaza y Vox.

El PSOE sabe jugar con los contrastes dentro del Partido Popular, y lo está demostrando. Temas que siempre han dividido a los populares —el aborto, el matrimonio gay, la relación con Vox, Gaza— vuelven a poner en evidencia las distintas 'tonalidades' del PP: del azul más claro al azul oscuro casi negro. Y esta vez, el partido no ha podido esconder sus fracturas.

En Madrid, con Almeida y su mayoría absoluta, el PP ha respaldado que se proporcione información falsa a las mujeres sobre el aborto, incluso llegando a coaccionarlas. Algo que Feijóo descartaba de manera rotunda en enero de 2023: "En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo".

Un giro que evidencia la tensión entre el PP más moderado y el PP más radical. Históricamente, este tema ha sido explosivo para el partido: Feijóo lo evitó deliberadamente en el último Congreso, en julio de 2025, para no abrir heridas internas.

La división también se refleja en política internacional. El PSOE ha forzado al PP a votar en el Senado sobre la situación en Gaza, con la palabra "genocidio" en la mesa. Ahí quedaron claras las diferencias: Feijóo habló de "masacre", mientras Ayuso y Aznar defendían sin matices a Israel. Finalmente, el PP votó junto a Vox en contra de la resolución socialista, mostrando que en temas internacionales la unidad también es relativa.

La relación con Vox es otro terreno que ha dejado al descubierto los contrastes internos. Desde decisiones sobre coaliciones y gobiernos hasta políticas concretas —memoria democrática, violencia machista o políticas lingüísticas—, el PP vuelve a mostrar sus dos almas: una más moderada, que intenta distanciarse de la extrema derecha, y otra más radical, que busca acercarse y alinearse con ella.

Estas diferencias no son nuevas. Antes de Vox, ya existían los tonos claros y oscuros dentro del PP. El matrimonio igualitario lo demostró: mientras unos votaban en contra, otros lo defendían, y figuras como Gallardón se movían en posiciones intermedias, sin verlo inconstitucional. Hoy, estas 'tonalidades' vuelven a salir a la superficie, esta vez con temas como el aborto, la política internacional y la relación con Vox.

El PSOE, consciente de estas grietas, las está explotando para forzar al PP a definirse en público. Lo que antes se debatía en privado o se esquivaba en congresos, ahora se ve expuesto en votaciones y decisiones concretas. Del azul más claro al azul casi negro, el PP se muestra dividido y sin herramientas claras para presentar una posición unificada, mientras el PSOE lo pone en aprietos a cada paso.

