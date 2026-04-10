Más de 70 países expresan su "profunda preocupación por la escalada de tensión" en Líbano y condenan los ataques contra los cascos azules y población civil

Los detalles Las misiones diplomáticas subrayaron que "las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques" y advirtieron de que estos hechos "pueden constituir un crimen de guerra", a la vez que hicieron un "llamamiento a la ONU para que continúe investigando todos los ataques".

Más de 70 países, liderados por Indonesia, condenaron los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil) en medio de la intensificación del conflicto en Beirut, a pesar de las conversaciones de paz con Israel. Embajadores expresaron su preocupación por la escalada de tensión desde marzo de 2026, que ha afectado la seguridad de las fuerzas de paz, resultando en la muerte de tres cascos azules indonesios y varios heridos. Las misiones diplomáticas destacaron que estos ataques podrían constituir crímenes de guerra y pidieron a la ONU investigar. También subrayaron la grave situación humanitaria en el Líbano. Indonesia, tras la pérdida de sus soldados, busca reforzar su papel en Oriente Medio. Mientras tanto, Israel anunció negociaciones con Líbano para desarmar a Hizbulá, y Pakistán urgió a Israel a detener su agresión militar.

Más de 70 países se unieron este viernes a Indonesia para condenar los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil), en medio del recrudecimiento de la guerra contra Beirut pese a las conversaciones de paz en curso con Israel.

Embajadores de una decena de países expresaron su "profunda preocupación por la escalada de tensión en el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 y su impacto en la seguridad de las fuerzas de paz", tras las muertes de tres cascos azules indonesios y después de que militares de Francia, Ghana, Nepal y Polonia resultaran heridos.

Las misiones diplomáticas subrayaron que "las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques" y advirtieron de que estos hechos "pueden constituir un crimen de guerra", a la vez que hicieron un "llamamiento a la ONU para que continúe investigando todos los ataques".

Estas delegaciones también hicieron hincapié en "la situación humanitaria en el Líbano, especialmente por el elevado número de víctimas civiles, la extensa destrucción de infraestructuras y el desplazamiento masivo de más de un millón de personas".

En un comunicado paralelo, el ministerio de Asuntos Exteriores indonesio afirmó que la medida respondía a una iniciativa propia tras la muerte de tres de sus cascos azules, en un momento en que el país, con la mayor población musulmana del mundo, busca reforzar su papel en política exterior y aumentar su implicación en Oriente Medio.

El jefe de la misión indonesia ante Naciones Unidas, Umar Hadi, afirmó que la seguridad de la Unifil "es innegociable" e instó a la ONU a utilizar "todos los instrumentos disponibles" para reforzar su protección "ante una situación cada vez más peligrosa", según recoge un comunicado emitido desde Yakarta.

La víspera, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas", en una jornada en la que Irán reiteró la exigencia de que cesen los bombardeos antes de conversar con EEUU en Pakistán el fin de semana.

Simultáneamente Islamabad urgió a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra Líbano, recordando que el alto el fuego también incluye a este país y advirtió de que los bombardeos masivos violan el derecho internacional tras el asesinato de más de 300 personas en Líbano desde el inicio de la tregua.

Un casco azul español, retenido

Soldados de diferentes países se han visto afectados por las agresiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), entre ellos, españoles. Este martes, un casco azul de España desplegado en el marco de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), fue retenido por militares israelíes. El soldado fue liberado "en menos de una hora".

Por su parte, España ha expresado su "más enérgica protesta" tanto a Naciones Unidas como al Estado hebreo, según ha desvelado la ministra de Defensa, Margarita Robles. La FINUL denunció la detención por parte del Ejército israelí tras bloquear un convoy logístico el martes, aunque no detalló la nacionalidad del casco azul retenido. Ya este miércoles, Robles ha proporcionado los detalles sobre "el incidente" en declaraciones a los medios en una visita a la Embajada de Líbano.

La ministra ha explicado que soldados españoles integraban un convoy logístico que pretendía llevar alimentos y otros recursos al contingente indonesio, pero fueron detenidos por una patrulla israelí y uno de los miembros español de la FINUL fue detenido "durante un período de tiempo", que la propia misión ubicó en "menos de una hora".

Este jueves, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, restaba importancia a la detención de este casco azul español en Líbano, motivo que ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para protestar ante lo sucedido.

Al ser preguntada por esta cuestión, Ester Muñoz primero consideró que no tenía información suficiente para emitir una opinión para, después, dar una valoración en la que quitó hierro a la detención de un militar español. "Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo", prosiguió la portavoz parlamentaria.

En Al Rojo Vivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reprobó las declaraciones de Muñoz y, sin entrar en detalles acerca de esta detención, la ministra aseguró que las fuerzas israelíes "ejercieron violencia sobre esa persona y sobre la tripulación" que se encontraban en el marco de la misión de la ONU en Líbano.

"Hubo conductas agresivas, vamos a dejarlo ahí. Se le llevó a un sitio alejado de una aldea y estuvo privado de libertad. Cuando se le puso en libertad por exigencia de España y de Naciones Unidos, por respeto a nuestros militares, a Naciones Unidas y al militar que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse. Hay tentación de hacer política, pero esto son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico. No creo que la señora Muñoz en ningún control de la Guardia Civil haya recibido el trato que recibió nuestro militar. Mucha prudencia, por favor. No es necesario opinar de lo que no se sabe", sentenció la ministra en laSexta.

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