'La Habana cañí' o la vida de la familia Castro en España: tres nietos de Fidel con sus empresas y una exnuera anticomunista

Los detalles El padre de Fidel y Raúl Castro era gallego. Nació en Láncara, un pequeño municipio de Lugo. Hasta allí han viajado ambos hermanos. Fidel fue recibido y acompañado en su visita por Fraga. A Raúl le hicieron hasta hijo adoptivo.

Estados Unidos ha imputado a Raúl Castro y ha desplegado portaaviones en el Caribe, lo que Cuba califica como una "provocación política". En la isla, enfrentando el bloqueo económico y apagones, se esperan protestas masivas. La imputación fue anunciada el 20 de mayo, fecha simbólica para Cuba, desde la Torre de la Libertad de Miami. Marco Rubio criticó el uso de fondos por los Castro. La familia Castro tiene vínculos con España, donde algunos residen y hacen negocios. Fidel Castro visitó Galicia en 1992, mostrando un sorprendente vínculo cultural, ya que su padre era originario de Láncara, Lugo.

Tras haber imputado a Raúl Castro, Estados Unidos ya está desplegando sus legendarios portaaviones Nimitz en aguas del Caribe. Mientras tanto, el Gobierno de Cuba ha calificado de "canalla" el enjuiciamiento del líder cubano. Hablan de un "acto despreciable" y de una "provocación política".

En la isla, a la vez que tienen que intentar sobrevivir al bloqueo económico y a los apagones eléctricos, se han convocado para este viernes protestas que se esperan históricas y multitudinarias.

La Administración Trump no anunció el miércoles la imputación de cuatro cargos contra Raúl Castro por casualidad. Es un mensaje con varias claves. Por ejemplo, eligieron hacerlo en 20 de mayo, el mismo día que Cuba celebra su independencia de la ocupación militar de Estados Unidos. Es así desde el 20 de mayo de 1902.

También eligió hacer pública la decisión en voz del fiscal general y desde la Torre de la Libertad de Miami, un lugar convertido en símbolo del exilio cubano en Florida. Y hay más mensajes: porque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho en castellano que los Castro "usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e, incluso, hasta aquí, en Estados Unidos".

Para saber si lo que dice Trump es real, repasamos las condiciones en las que vive la familia Castro en España. Esta es 'La Habana cañí' del clan Castro.

Porque la familia de los hermanos Castro, Fidel y Raúl por orden de edad, es enorme y con muchos vínculos con España. De hecho, cinco de los nietos de Fidel Castro estudiaron en nuestro país las carreras de Matemáticas, Física o Ingeniería. Tras ello, tres nietos se quedaron a vivir en España, eligiendo Sevilla, Madrid y Salamanca.

Las empresas de los Castro

En Barcelona, ​​vive una exnuera de Fidel, una mujer que se ha convertido en opositora y en la vicepresidenta de una organización contra el comunismo. Su dedicación es rajar en charlas y conferencias sobre la que fue su familia, los Castro. La exnuera es la vicepresidenta de la Alianza Iberoamericana Europea Contra el Comunismo (Aiecc), pero también, miembro de la plataforma Cubanos Libres de Barcelona.

Porque hay miembros del clan que estudian, viven y hacen negocios en España. Hay que destacar que existe una investigación que apuntó a que, al menos, tres miembros de la familia Castro han estado involucrados en un entramado de empresas que incluyen exportaciones desde España y negocios de hostelería.

Fidel y Fraga por Galicia

Si viajamos al pasado, hasta 1992, podremos ver a Fidel Castro paseando por Galicia junto a Manuel Fraga. Hasta el líder del PP le recibió con honores y regalos, nada más bajar del avión.

En esta visita, Fraga le enseñó a Fidel Castro cómo eran la cultura y las tradiciones gallegas. Le llevó a comer pulpo, a beber queimada y a hacer muchos brindis. Todo lo necesario para mostrar una sorprendente buena sintonía entre dos personas separadísimas ideológicamente.

Pero es que, el vínculo de Fidel Castro con Galicia era directo. Su padre nació en Láncara, una pequeña localidad de Lugo, que Castro también visitó, para poder ver la que fue la casa de su progenitor. La vivienda, ahora es un museo con recuerdos familiares.

Años después, fue su hermano pequeño, Raúl Castro, el que visitaba la casa paterna. Le hicieron entonces hijo adoptivo de Láncara.

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