No es la primera vez: Netanyahu lo intentó con todos los presidentes de EEUU, pero solo Trump ha caído en la trampa de atacar Irán

El contexto No es la primera vez que Netanyahu ha intentado arrastrar a Washington en una guerra directa contra Teherán. "Se reunió con el presidente Obama. El presidente Obama se negó. El presidente Biden se negó. El presidente Bush se negó. El único presidente que ha accedido a esto, obviamente, es el presidente Trump", ha contado el ex secretario de Estado de Obama.

Desde su llegada al poder, Benjamín Netanyahu ha intentado convencer a varios presidentes estadounidenses, incluidos Bush, Obama y Biden, para atacar a Irán, pero todos rechazaron la idea por considerarla descabellada. Sin embargo, Trump fue el único que accedió a la propuesta, según reveló John Kerry, ex secretario de Estado de Obama. Esta decisión ha generado divisiones dentro del mundo MAGA, con figuras como Megyn Kelly y Marjorie Taylor Greene criticando a Trump por alejarse del lema "America First". Tucker Carlson y Candace Owens también han expresado su descontento, cuestionando la influencia de Israel sobre Estados Unidos. En respuesta, Trump ha descalificado a sus críticos en su red social Truth, llamándolos "gente estúpida" y "perdedores".

Desde que llegó al poder, Benjamín Netanyahu lo intentó con todos los presidentes de Estados Unidos, con Bush hijo, Obama y el propio Biden. Les pidió lo mismo que ha pedido ahora a Trump: atacar a Irán. Todos le dijeron que no, lo veían una locura. Pero Trump ha sido el único que ha caído en su trampa.

Lo ha contado el ex secretario de Estado de Obama, John Kerry, quien ha tirado de memoria y ha asegurado que participó "en numerosas conversaciones con Netanyahu". Ha recordado las veces que Netanyahu ha intentado arrastrar a Washington en una guerra directa contra Teherán.

"Se reunió con el presidente Obama. El presidente Obama se negó. (...) El presidente Biden se negó. El presidente Bush se negó. El único presidente que ha accedido a esto, obviamente, es el presidente Trump", cuenta Kerry.

Porque solo Trump habría caído en la trampa. Y con el republicano metido en un callejón casi sin salida la grieta dentro del mundo MAGA es cada vez mayor. "Todos los demás presidentes desenmascararon al mentiroso. ¿Trump? Se lo creyó todo", ha apuntado la periodista, tertuliana y abogada MAGA, Megyn Kelly.

La ex miembro republicana de la Cámara de Representantes de EEUU, Marjorie Taylor Greene, ha señalado que: "puede que hayas apoyado al presidente durante 10 años como hice yo, pero no es el mismo hombre".

En el mundo MAGA no se explican cómo su presidente deja atrás el "America First" para involucrarse en una guerra a más de 10.000 kilómetros. Se preguntan también por qué Israel tiene tanto control sobre el Gobierno de Estados Unidos. "¿Por qué este presidente, o cualquier presidente, no puede decirle que no a Israel?", se ha preguntado Tucker Carlson, extertuliano de Fox News.

"Ha sido una decepción constante y me avergüenza haberle dicho a la gente que votara por él", reconoce Candance Owens, podcáster ultraconservadora. Porque muchos ya no bailan al son de Trump. "Cuando Trump pide acabar con civilizaciones enteras y actúa como un supervillano tengo que decir que no lo apoyo", ha asegurado el podcáster ultraconservador, Alex Jones.

Algo que ha calentado al presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha cargado contra todos ellos. En un mensaje que ha compartido en su red social Truth, Trump ha dicho que "¡tienen un coeficiente intelectual muy bajo! Gente estúpida (...) Son unos chiflados (...) Perdedores".