Javier Rupérez: "Israel no quiere entrar en ninguna negociación, lo que quiere es acabar con Líbano"

El exembajador ha afirmado en Más Vale Tarde que "el que está perdiendo en la guerra es Estados Unidos" y ha señalado que "se está quedando sin arsenal".

Javier Rupérez, exembajador de España en EEUU, ha expresado en Más Vale Tarde su deseo por que las negociaciones de paz de este fin de semana "salgan bien a estas alturas de la película", aunque ha reconocido que su "confianza es limitada".

"Hace una semana ya parecía que habían entrado en la negociación, pero no han entrado", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que "también hay que tener en cuenta que Israel no quiere entrar en la negociación, sino que lo que quiere es acabar con Líbano".

Así, Rupérez ha considerado que "puede pasar cualquier cosa". "Hay que recordar también que ciertamente los iraníes comienzan a tener problemas desde el punto de vista defensivo, pero también los americanos. Hace unos días, Trump hizo una petición para que se eleve en no sé cuántos miles de millones de dólares el presupuesto porque se queda sin arsenal", ha señalado.

En este sentido, el experto ha recordado que Trump dijo que "iba a solucionar esto en dos semanas", al tiempo que ha afirmado que "no solo no ha solucionado nada, sino que en el fondo el que está perdiendo la guerra es Estados Unidos".

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