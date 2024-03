George W. Bush concedió una entrevista a TVE tras los atentados del 11M que nunca fue emitida. "Ahora, la gente oirá muchas especulaciones y darán crédito a unas sí y a otras no. Algunos grupos dirán que no lo han hecho ellos y otros dirán que sí, todo para crear más confusión, pero los hechos quedarán claros después de algún tiempo", expresó el expresidente de EEUU.

Évole destaca tras ver las imágenes que "por primera vez, se dio un hecho inédito en la historia del periodismo español, y es que la Casa Blanca llamó al corresponsal de Televisión Española para que hiciese una entrevista al presidente de los Estados Unidos,

en aquel momento, George W. Bush". "No solo querían ser entrevistados, sino que hacían el gesto diplomático de ir a la embajada española, que es territorio español, a hacer la entrevista", destaca al respecto Fran Llorente, director de La 2 Noticias entre 1994 y 2004.

Sin embargo, "aquella entrevista no se emitió entera nunca en aquellos programas y telediarios de La 1", tal y como reconoce Llorente. En la entrevista, el que fuera entonces presidente de EEUU decía que cuando los hechos estuvieran claros y se supiera quién lo hizo, los Estados Unidos se unirían "al Gobierno español para cazar a los terroristas y llevarlos ante la justicia".

"¿Cómo pudo ser que una entrevista del presidente del Gobierno de Estados Unidos, que quiere expresar el dolor y el apoyo al pueblo español, La 1 de Televisión Española no decidiera emitir esa entrevista íntegra?", se pregunta Évole, tras lo que Fran Llorente expresa que la única explicación que encuentra es "porque ya en ese momento en el Gobierno no quieren que alguien una los puntos que llevan de Bush a Aznar, a la foto de las Azores, a Irak, atentado". "No encuentro otra explicación para que no se emita esa entrevista", manifiesta el periodista, quien cuenta que quien da la orden de no emitir esa entrevista es "el director de informativos, Alfredo Urdaci en aquel momento".