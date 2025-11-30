Netanyahu presiona y solicita clemencia al presidente de Israel en su juicio por corrupción

¿Qué ha dicho? El líder israelí envía una misiva en la que asevera que, por la situación " de intentar lograr la reconciliación entre las partes del pueblo", se debería acelerar la resolución. "A pesar de mi interés personal en demostrar mi inocencia hasta mi completa absolución, creo que el interés público dicta lo contrario", dice.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta un juicio por corrupción y ha solicitado clemencia al presidente Isaac Herzog para eximirlo de responsabilidad. Netanyahu argumenta que el proceso judicial genera inestabilidad y que su conclusión sería beneficiosa para reducir tensiones, especialmente en el contexto del conflicto en Gaza. Acusado de fraude y soborno, Netanyahu sostiene que es víctima de una persecución política. Desde el inicio de la guerra en Gaza, ha solicitado aplazamientos en el juicio, citando varios motivos. La oficina de la Presidencia de Israel evaluará la solicitud de clemencia con detenimiento, siguiendo un proceso de revisión exhaustivo.

Benjamin Netanyahuno solo presiona a través del genocidio en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, que está siendo juzgado por corrupción, ha solicitado formalmente al presidente del país, Isaac Herzog, que emita una orden de clemencia y le exima definitivamente de cualquier responsabilidad.

En una misiva enviada este domingo, el líder israelí explica que, a pesar de su interés personal en "llevar a buen término" el proceso judicial al que está siendo sometido, el procedimiento está causando tal inestabilidad que no hay más solución que acelerar su conclusión para "reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo". "Por lo tanto, y a pesar de mi interés personal en demostrar mi inocencia hasta mi completa absolución, creo que el interés público dicta lo contrario", ha explicado.

"Por mi responsabilidad pública, como primer ministro, de intentar lograr la reconciliación entre las partes del pueblo, no me cabe duda de que la conclusión del juicio ayudará a reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo", ha aseverado antes de esgrimir una vez más el conflicto en Gaza como motivo prioritario de su petición. "Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades políticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, me comprometo a hacer todo lo posible para sanar las divisiones, lograr la unidad del pueblo y restaurar la confianza en los sistemas del Estado, y espero que todos los poderes del Estado hagan lo mismo", ha indicado.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022. Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.

Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos y gran aliado de Netanyahu, Donald Trump, dio un paso más al enviar una carta a Herzog para pedirle que sopesara directamente el indulto para el primer ministro al asegurar que el caso judicial contra está "políticamente motivado" desde 2020 y asegurara que los delitos de los que se acusa a Netanyahu son "cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño".

Una solicitud de clemencia extraordinaria

En su primera respuesta, la oficina de la Presidencia de Israel ha eludido pronunciarse de forma inmediata y ha indicado que estudiará la situación a conciencia. "Se trata de una solicitud de clemencia extraordinaria con importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones, el Presidente del Estado la considerará con responsabilidad y seriedad", hace saber en la nota.

La oficina del presidente Herzog, en su comunicado, pasa a explicar que la solicitud fue presentada al Departamento Jurídico de la Presidencia por el abogado del primer ministro, Amit Hadad, y desde ahí será transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, "que recabará las opiniones de todas las autoridades competentes".

"Posteriormente, estas opiniones se transmitirán a la Asesora Jurídica de la Presidencia y a su equipo para que formulen una opinión adicional para el Presidente", momento en que Herzog adoptará una decisión al respecto, concluye el comunicado.

