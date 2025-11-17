Mazón y la 'nebulosa' sobre sus horas en negro: así esquiva preguntas clave sobre la DANA

La otra cara Un año después sigue dando vueltas con su versión, repitiendo trayectos, enviando escoltas a casa y hablando de fútbol, mientras nadie sabe dónde estuvo realmente durante cinco horas, sin registros de llamadas que lo respalden y usando su presunta ignorancia como escudo frente a todas las preguntas difíciles.

Carlos Mazón sigue sin dar explicaciones claras sobre las horas clave de la DANA, y su versión oficial no convence a nadie. Entre las 18:00 y las 23:00, cinco horas enteras, el president en funciones estuvo en lo que él llama su "itinerario oficial", pero nadie sabe realmente dónde estuvo.

Según Mazón, aquel día empezó en el restaurante El Ventorro, donde cambió de jersey y recogió su mochila. Ahí mismo, asegura, envió a sus escoltas a casa, quizá pensando que la jornada había terminado. Luego se dirigió al parking de Vilaplana, donde afirma que habló de fútbol con Maribel Vilaplana "quizá unos segundos", sin entrar en más detalles sobre la emergencia. Después continuó hacia el Palau y el Cecopi, todo según su relato, sin responder a preguntas sobre horarios exactos.

La polémica está en que no hay registro de llamadas ni pruebas que respalden su itinerario completo. Mazón asegura que nunca estuvo incomunicado, que atendió algunas llamadas, revisó redes sociales y consultó asuntos de carretera, pero las llamadas registradas cubren solo 10 minutos de esas cinco horas. Él mismo admite la confusión: "Si me dice que salí del restaurante a las 18:30… otro notario dice 18:33, otro 19:07… no sabría decirlo con exactitud".

Pese a ello, Mazón ofrece detalles que no lo comprometen judicialmente: el envío de escoltas a casa y el trayecto al parking de Vilaplana. Todo lo demás queda en su 'nebulosa', que crece a medida que el cerco sobre él y su entorno se estrecha.

El president en funciones insiste en que cualquier versión distinta a la suya son "conjeturas", y justifica sus cinco horas de ausencia con un itinerario que nadie puede verificar. Entre comidas, cambios de ropa, conversaciones de fútbol y trayectos en coche, Mazón intenta mostrar normalidad mientras la gravedad de la DANA ocurría a su alrededor.

La cuestión clave sigue siendo: ¿qué hizo Mazón entre las 18:00 y las 23:00? Nadie lo sabe con certeza, él no lo recuerda, y ni un año después ha logrado ofrecer explicaciones convincentes. La desaparición de esas horas se ha convertido en un misterio que pone en jaque su credibilidad, mientras el escrutinio público y judicial no deja de crecer.

Cinco horas, sin registro, sin explicación clara, y con un president en funciones que habla de fútbol mientras la tormenta azota: así es como se sigue dibujando la nebulosa de Carlos Mazón.

