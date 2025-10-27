Una hora en blanco y un cambio de ropa: el misterio de qué hizo Mazón entre El Ventorro y el Palau el día de la DANA

Los detalles El president, ahora lo sabemos, acompañó a Maribel Vilaplana hasta el parking tras comer juntos durante casi cuatro horas en 'El Ventorro'. Pero nadie sabe dónde estaba durante la hora que transcurrió hasta que, según testigos, llegó al Palau. Para entonces ya eran casi las 20:00.

Carlos Mazón, president de la Generalitat, ha mentido repetidamente sobre su paradero el 29 de octubre. Inicialmente, su equipo afirmó que estaba en el Palau de la Generalitat a las 17:00, pero luego se admitió que comió en 'El Ventorro' hasta las 17:30. Sin embargo, la periodista Mirabel Vilaplana reveló que la comida se extendió hasta casi las 19:00, contradiciendo la versión oficial de Mazón. Testigos afirman que llegó al Palau a las 19:55, y que se cambió de ropa en algún momento de esa hora en blanco.

Mentira sobre mentira. Parecía imposible, pero Carlos Mazón ha vuelto a mentir sobre lo que hizo el 29 de octubre, el día en que la DANA inundó Valencia y se llevó por delante 229 vidas. Ahora sabemos que el president de la Generalitat omitió otro dato sobre su comida en 'El Ventorro': al salir del restaurante, no se fue directamente al Palau de la Generalitat, como había hecho ver hasta ahora, sino que acompañó a la periodista Mirabel Vilaplana a un parking cercano.

Para entender la enésima trampa del dirigente 'popular' en su relato sobre aquella tarde debemos ir versión a versión. Desde su equipo se trasladó inicialmente que estaba en el Palau en torno a las 17:00. Después, él admitiría que comió en 'El Ventorro' hasta las 17:30 de la tarde, que a las 18:00 ya estaba en el Palau "trabajando" y que sobre las 19:00 llegó al CECOPI. Públicamente, en declaraciones a la prensa, aseguró que se había incorporado a la reunión "a partir de las 19:00". Pero era mentira.

Vilaplana contó posteriormente en su carta del pasado mes de septiembre que estuvieron en 'El Ventorro' hasta casi las 19:00. Según su relato, que Mazón nunca ha desmentido, la comida terminó a las 18:30 o 18:45 horas.

Así, también es falso que Mazón estuviera en el Palau a las 18:00 y que llegase al CECOPI a las 19:00, como defendió él inicialmente. La imagen entrando en el CECOPI a las 20:28 le delata. El propio president lo tuvo que reconocer, pero lo hizo así, sin ruborizarse: "Evidentemente, las 20:28 son después de las 19:30. Es un hecho fáctico, ¿no?", se justificó.

Pero ahora, un año después de la DANA, conocemos otra de sus mentiras: no llegó al Palau hasta casi las 20:00 de la tarde. Varios testigos, citados por varios medios diferentes, sitúan su llegada a las 19:55 horas. Uno de ellos es 'Levante', cuyo director, Joan Carles Martí, ha explicado este lunes en Al Rojo Vivo que saben que llegó "alrededor de las 20:00 al Palau". "Seguimos también sin saber qué pasó ahí", ha deslizado.

Y es que la pregunta ahora es dónde estaba Mazón durante esa hora en blanco, porque desde que salió de 'El Ventorro' hasta que llegó al Palau no hay ni rastro de él. Él mismo desgranaba recientemente el recorrido que, según él, realizó desde el restaurante hasta la sede del Ejecutivo autonómico. Pero ese paseo que describió, calle a calle, son tan solo 11 minutos, no una hora.

Además, los testigos consultados por 'elDiario.es' dan nueva información, como que se cambió de ropa en ese lapso de tiempo. Así lo corroboran dos testigos presenciales y una fuente conocedora del dispositivo de seguridad de Mazón, que explica que el president fue a su domicilio tras la comida de 'El Ventorro'. "Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes?", explicaba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.