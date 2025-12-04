Extremadura entra en campaña electoral de cara al 21 de diciembre

Empieza la cuenta atrás. A las 00:00h del 5 de diciembre, Extremadura entra oficialmente en periodo de campaña, aunque los actos de los partidos se han sucedido desde que María Guardiola adelantó las elecciones en octubre.

Con la convocatoria de los elecciones en Extremadura el pasado 28 de octubre, se puede decir que la comunidad entró ya en campaña con actos de partido, desembarco inusitado de líderes nacionales, alguna que otra encuesta y compromisos electorales. Sin embargo, no es hasta las 00:00h del 5 de diciembre cuando oficialmente empieza la cuenta atrás. A Extremadura acude este jueves, víspera del arranque oficial de la campaña, el socialista Pedro Sánchez y el popular Alberto Núñez Feijóo, y el primer día de campaña lo hará también Santiago Abascal, el líder de Vox, pero no es la primera vez que se dejan ver en esta contienda electoral, porque si anticipadas son las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, adelantados han sido también los actos de partido.

Bajo diferentes formatos —ya sean eventos públicos, visitas, comparecencias ante los medios de comunicación o vídeos en redes sociales—, ha estado marcada la precampaña de los últimos 37 días en unos comicios históricos que se ven también como termómetro político de otras citas electorales, sean autonómicas o nacionales. Algo más de un mes en el que han desfilado por la región los máximos líderes de las cuatro formaciones políticas que más se juegan en esta cita (PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura), también otros cargos de menor escalafón, con una presencia más intensa de algunos de ellos, especialmente Abascal.

El presidente de Vox se ha desplazado en seis jornadas a Extremadura, donde ha visitado una decena de municipios acompañando al candidato regional, Óscar Fernández Calle, mientras que Sánchez estuvo en Mérida el 19 de noviembre en el arranque de la precampaña arropando a Miguel Ángel Gallardo —tras un primer intento fallido por el temporal de lluvia—, y Feijóo hizo lo propio con María Guardiola tres días antes en Montijo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, visitó la XI Feria Internacional de Apicultura de las Hurdes y este pasado sábado participó en Cáceres en una marcha de apoyo a Gaza, pero no lo ha hecho aún en un acto de partido propiamente dicho en una región donde Podemos concurre a las elecciones con IU y Alianza Verde bajo la marca Unidas por Extremadura y con Irene de Miguel como candidata.

Los mensajes en estos días, y los que se repetirán las próximas jornadas, se pueden sintetizar entre la "política útil" que defiende la candidata popular, el fin del bipartidismo al que aspira Vox y el "dique de contención" de la derecha con el que se presenta Gallardo, al igual que De Miguel, quien se ha definido como la auténtica alternativa de izquierdas "fuerte y sólida". Entre unos y otros se han adelantado también compromisos de gobierno, se han formulado denuncias por vulnerar la normativa electoral y se han publicado encuestas que coinciden en situar de nuevo a Vox como llave de gobierno, algo que los de Abascal han espetado a Guardiola en más de una ocasión. Tendrá que "pasar por el aro" o convocar de nuevo elecciones, le llegó a decir el líder nacional del partido.

El procesamiento del candidato socialista por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz también ha sobrevolado esta precampaña y el propio Miguel Ángel Gallardo tampoco lo ha obviado. Entrando de puntillas en el asunto, ha llegado a asegurar que Guardiola le tendrá que pedir perdón, cuando salga absuelto, por haber fabricado una "gran mentira" para debilitarle como adversario político. En una situación a priori de desventaja en esta cita, De Miguel ha apelado a votar a la izquierda para "parar a las derechas" y, frente a los resultados que apuntan las encuestas, se ha mostrado convencida de que darán el "campanazo" en unas elecciones que, a su juicio, vienen marcadas desde Madrid.

"En esta pelea de ajedrez el tablero está en Extremadura, pero quien mueve las fichas están sentados en Génova y Bambú", ha apuntado. Sea como fuere, Sánchez, Feijóo y Abascal estarán en el arranque electoral de Extremadura. Habrá que esperar al escrutinio y las negociaciones para conocer si se desbloquea la situación política o si Extremadura continúa en campaña camino de otras elecciones.

