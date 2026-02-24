Manuel Bautista, el aún alcalde de Móstoles arropado por el PP que se presenta como víctima de Hitler sin ser judío

¿Por qué es importante? Casi un mes ha pasado desde que fuera denunciado por acoso sexual y laboral por una exedil y, sin embargo, los suyos le han recibido en el pleno de este martes entre aplausos.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del Partido Popular, enfrenta acusaciones de acoso sexual y laboral, lo que ha generado un clima de tensión en el municipio. En un pleno extraordinario, Bautista fue recibido con gritos y peticiones de dimisión, y comparó su situación con la persecución en la Alemania nazi, afirmando ser víctima de una campaña del Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de las críticas, el Partido Popular, incluyendo figuras como Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo al alcalde, calificando las acusaciones como fabricadas. Bautista ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha anunciado acciones legales para defender su honor.

Hace ya casi un mes, conocimos que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del Partido Popular había sido denunciado por acoso sexual y laboral. Este martes ha sido recibido por sus vecinos entre gritos y peticiones de dimisión. Poco después, ya dentro del ayuntamiento de Móstoles, la oposición en bloque ha exigido la dimisión del regidor.

De hecho, el ambiente se ha caldeado tanto que el pleno ha acabado con varios desalojados por la Policía y con Bautista haciendo un ridículo espantoso. Ha llegado a compararse con una víctima de la antigua Alemania. Léase, de los nazis.

Y es que, este martes se ha celebrado en Móstoles un pleno extraordinario para pedir la dimisión del alcalde. Muchos han intentado pasar a un pleno que tenía aforo máximo limitado. Todos querían escuchar las explicaciones de Manuel Bautista, pero él se ha comprado con una víctima de los nazis. "Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía en la antigua Alemania", ha dicho, literalmente. Y parece que lo dice muy en serio.

Ante esta afirmación del popular, dos datos claves. El primero: Bautista, no eres víctima de la Gestapo. El segundo: tras estas palabras, nos preguntamos: ¿El PP va a seguir arropándole o le va a parar los pies? Hay que recordar que el PP lleva un mes sin hacerlo.

El alcalde de Móstoles no ha dudado en decir este martes que es una víctima de una trama creada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una conspiración para penetrar en este ayuntamiento madrileño. "Sorprende que esta información aparezca ahora, 15 meses después y en un contexto político muy concreto", dijo el cinco de febrero.

Porque Bautista ha rechazado "de manera categórica" las acusaciones de acoso sexual y laboral realizadas por una exedil, encuadrándolas en lo que ha definido como "una argucia más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su "fábrica de expandir bulos".

El PP con su alcalde

Lleva definiéndose como perjudicado y afectado desde el primer momento. De hecho, el mismo día que se hizo pública la acusación de acoso sexual contra Bautista, el señalado aseguraba que en su partido le apoyaban. La verdad es que en esto, el alcalde no mentía.

Isabel Díaz Ayuso definía la acusación como "un caso fabricado contra el Partido Popular". Alberto Núñez Feijóo, como "una casualidad y una bonita coincidencia" que la denuncia se hiciera pública a la vez que declaraba Salaz en el Senado.

Solo unas horas después, se publicaron unas conversaciones que acreditaban que la denunciante avisó al partido. Acto seguido, Alfonso Serrano convocó una rueda de prensa para dar estas explicaciones: preguntar a los periodistas presentes que ellos cómo ligaban o qué hacían para conseguirlo.

Y después de semejante declaración, han llegado las del alcalde, para de nuevo pintarse como víctima. Para ello, no ha dudado en denunciar "una campaña absoluta de desprestigio".

También dijo que cómo iba a dimitir si no había una denuncia en el juzgado. La realidad es que esa denuncia se formalizó hace una semana, pero al edil este dato se le ha debido de olvidar y a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Tuso, tampoco le importa. Sigue en su defensa.

Además, ha anunciado en el pleno del Ayuntamiento que emprenderá acciones legales contra todo aquel que considere que haya "mancillado" su honor.

