Alan Barroso, tras las declaraciones del alcalde de Móstoles: "Lo que no es comprensible es que en esa actitud de burro lo acompañe la dirección del PP"

El politólogo Alán Barroso reacciona a las palabras del alcade de Móstoles defendiéndose de la denuncia que una exedil del Ayuntamiento de la localidad le ha interpuesto por acoso. En el vídeo, los detalles.

El alcalde de Móstoles anuncia acciones legales contra quienes hayan "mancillado" su honor. Manuel Bautista rechaza "de manera categórica" las acusaciones de una exedil de su equipo contra él.

"La presunción de inocencia no es un concepto etereo que abandonemos cuando nos conviene. Es la línea que separa un sistema democrático de uno que solo lo parece", defiende. Pero no solo eso, también Bautista ha llegado incluso a afirmar que esta supuesta persecución contra él "ya se hacía en la antigua Alemania", algo que ha criticado en Al Rojo Vivo su presentador Antonio García Ferreras.

"Yo me río por no llorar, pero no es para reírse. Es gravísimo y cutrísimo. Y si no enseñan esas pruebas es porque efectivamente no existen", critica por su parte el politólogo Alán Barroso.

"La comparación con el pueblo judío durante la Alemania nazi es especialmente grave, pero también la de decir que esto una cortina de humo para no hablar del DAO. Pero que esto ocurrió antes de que trascendiera el asunto DAO!, añade Barroso.

Ahora bien, "que un alcalde sea un burro y diga este tipo de cosas, son cosas que pueden ocurrir", destaca el politólogo, pero "lo que no es comprensible es que en esa actitud de burro le acompañe la dirección nacional del PP", critica.

Porque no puede ser que en unos casos, señala Barroso, el PP exija la mayor de las contundencias cuando, ni siquiera esté judicializado y, sin embargo, cuando ocurre lo propio salgan justificaciones como que es una cortina de humo o una cosa de la izquierda: "Es que es poco serio", sentencia Barroso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.