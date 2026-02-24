Ahora

Cada vez más solos

Ni solo son los mayores ni siempre es elegida: la soledad en auge se convierte en un reto a enfrentar para las instituciones

¿Por qué es importante? A día de hoy en España el 28% de los hogares en España están formados por una sola persona, aunque se prevé que en 2039 sea uno de cada tres los hogares de este tipo.

En España, los hogares de una sola persona casi son ya mayoría. En las últimas décadas se ha pasado de que lo más común sean familias grandes conviviendo bajo un mismo techo, a personas mayores viviendo solas, parejas divorciadas, familias monoparentales o, simplemente, personas que no quieren formar una familia tradicional.

Tanto que a día de hoy el 28% de los hogares en España están formados por una sola persona. De hecho, se prevé que en 2039, uno de cada tres hogares tengan únicamente un habitante. Algo que supone un primer reto: el de la vivienda. Por eso, se trabaja en proyectos de vivienda colaborativa en suelo público, es decir, fórmulas que permitan compartir espacios, vida y gastos en el marco de una conviencia basada en el apoyo mutuo.

Y es que el otro gran reto es el de los cuidados. En concreto, se necesitan redes, tejidos comunitarios y cuidados de proximidad, que no aislen más. Eso sí, el foco también está puesto en el urbanismo, colocándose como prioridad mejorar el transporte público y que así no deje a nadie atrás por su acceso o por la falta de conexiones con los centros. Por otro lado, también es importante facilitar el acceso a la cultura, es decir, promover la conexión social.

En este sentido, cabe destacar que la soledad afecta más a las mujeres que a los hombres y que aunque solemos relacionarla con las personas mayores no siempre es así. Prueba de ello son los datos que apuntan que el sector de la población que se siente más solo son los jóvenes de 18 a 24 años, después va disminuyendo y vuelve a crecer entre las personas de más de 75, tal y como se observa en el gráfico incluido sobre estas líneas.

Otro factor fundamental es el económico, puesto que el 47% de las personas "que llegan a final de mes con mucha dificultad" se sienten solas, frente a solo el 10% de las que "llegan a final de mes con mucha facilidad". En definitiva, también la vulnerabilidad económica produce soledad, ante la que las instituciones tienen que dar una respuesta para que estar solo sea siempre algo elegido.

