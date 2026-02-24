Ahora

en al rojo vivo

Ferreras, sobre las declaraciones del alcalde de Móstoles: "Se ha comparado con las víctimas del Holocausto nazi, pero ¿de dónde lo han sacado?"

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha cargado contra Manuel Bautista tras negar "de forma categórica" las acusaciones de una exedil y compararse con la Alemania nazi.

ferreras

En Al Rojo Vivo, el director y presentador Antonio García Ferreras ha reaccionado con contundencia a las declaraciones de Manuel Bautista, quien anunció que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que considere que haya "mancillado" su honor.

El alcalde de Móstoles ha rechazado "de manera categórica" las acusaciones de acoso sexual y laboral realizadas por una exedil, encuadrándolas en lo que ha definido como "una argucia más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su "fábrica de expandir bulos".

"Todo lo que quieren es penetrar en Móstoles. Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y me están difamando", ha denunciado Bautista ante los medios de comunicación antes de entrar al pleno municipal, llegando incluso a afirmar que esta supuesta persecución contra él "ya se hacía en la antigua Alemania".

Tras escuchar estas palabras, Ferreras se ha mostrado indignado. "Pues este es el nivel. Se ha comparado con las víctimas del Holocausto nazi. ¿Pero este señor de dónde lo han sacado?", ha sentenciado el presentador.

