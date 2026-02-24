Se acaba el tiempo para las mentiras de Mazón: los tres escenarios del TSJCV para decidir sobre la imputación del expresident

El contexto La jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha presentado una exposición razonada como primer paso para imputar al 'popular' al observar "negligencias graves" en su actuación el día de la tragedia.

"Negligencias graves". Es lo que observa la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra en la actuación del ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante la trágica jornada de la DANA en la que murieron hasta 230 personas. Por eso, la magistrada ha presentado una exposición razonada como primer paso para imputar al 'popular'. Ya no valen las mentiras, ahora vienen verdades.

Algo que, no obstante, queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el cual, primero de nada, deberá designar un ponente para determinar si existen o no indicios delictivos suficientes contra Mazón para sentarlo en el banquillo. A partir de ahí se abren tres escenarios.

Por un lado, que tome en consideración la exposición de la jueza de la DANA y decida investigar al expresident asumiendo la causa completa a partir de ahora; por otro, que no aprecie indicios suficientes y rechace investigar a Mazón. En este caso, la jueza de Catarroja continuará el procedimiento exclusivamente respecto a los ya investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Eso sí, otra opción sería que el TSJCV pida más indicios antes de decidir, demorando aún más el proceso.

Tres posibilidades para las que si bien no existe un plazo estipulado, debido a la relevancia pública del asunto lo previsible es que no se demore demasiado. En este sentido, cabe recordar que la exposición razonada de este martes llega 16 meses después de la tragedia y tras un año de diligencias en las que la instructora ha ido estrechando el cerco sobre él. Precisamente, los últimos en hacerlo fueron sus escoltas y el chófer que contradijeron la versión del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, respecto al tiempo que permaneció en el Palau antes de partir hacia el CECOPI.

Ahora bien, cabe recordar que en diciembre de 2024, TSJCV rechazó hasta tres querellas y cuatro denuncias contra él, además de los recursos que llegaron después. Unas decisiones que agumentaban en que no había indicios sólidos de criminalidad. Eso sí, subrayaban que no se encontraban en essos momentos, en los que apenas había pasado un mes de la tragedia y no contaba con las pruebas y testimonios que aporta ahora la jueza de Catarroja.

