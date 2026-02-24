Alfonso Serrano (PP) echa balones fuera sobre las acusaciones contra el alcalde de Móstoles: "Nadie ha visto la denuncia"

Sí, pero... "A día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene", asegura Serrano, cuando hace una semana supimos que la defensa de la exconcejal de Móstoles presentó una querella contra Bautista y contra el PP de Madrid como persona jurídica.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, critica a la izquierda por intentar cuestionar la honorabilidad de personas, asegurando que no hay constancia de ninguna denuncia formal. Esto se produce tras conocerse que la defensa de una exconcejal de Móstoles presentó una querella contra Manuel Bautista y el PP de Madrid por acoso y otros cargos. Serrano afirma que el PP sigue sus procedimientos internos y respeta la presunción de inocencia, destacando que Bautista trabaja para revitalizar Móstoles. Aunque reconoce que una denuncia formal judicializaría el asunto, insiste en que aún no se ha visto tal denuncia y pide respeto para todas las partes involucradas.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, denuncia que la izquierda "intenta cuestionar la honorabilidad de personas". "A día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene", asegura Serrano, cuando hace una semana supimos que la defensa de la exconcejal de Móstoles presentó una querella contra Bautista y contra el PP de Madrid como persona jurídica.

Recordemos que hace una semana conocimos la presentación de la querella contra Manuel Bautista por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones, así como contra el PP de Madrid como persona jurídica. Además, la defensa de la exedil, encabezada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos.

"Nosotros no actuamos como la izquierda, no metemos las denuncias en un cajón", asegura Serrano, que defiende que en el PP siguen "los procedimientos del partido" y atienden "a cualquier persona". Recordemos también que el Comité de Derechos y Garantías del PP cerró el expediente de la exedil sin citar a la mujer ni a los testigos que ella mencionaba en su escrito.

Serrano indicó que "no ha cambiado nada desde que, con motivo de la campaña electoral en Aragón, una presunta denuncia preparada con tiempo fue publicada por un medio de comunicación" y mostró el "máximo respeto a algo que nos atañe a toda la sociedad como es la lucha contra la violencia y debemos ser muy respetuosos con la presunción de inocencia".

Serrano defiende que Bautista "lleva trabajando dos años y medio en Móstoles, un municipio que estaba abandonado por el socialismo y gran parte de ese equipo socialista está imputado por corrupción".

Por ello, incidió en que "lo que está haciendo Manuel Bautista, como el resto de alcaldes, es recuperar el orgullo, recuperar la ambición, así como proyectos y servicios públicos para situar a Móstoles donde merece". Mientras, Serrano denunció que, "lo que intenta hacer la izquierda es cuestionar la honorabilidad de personas" y recalcó que, "a día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene".

Por último, señaló que, en el momento en el que alguien presenta una denuncia ante un juzgado se judicializa y habría que analizarlo. Pero, "a día de hoy, nadie ha visto esa denuncia y hay que ser muy respetuoso para todas las partes y esperar a conocer el contenido", concluyó el secretario general del PP de Madrid.

