Ahora

Bautista, denunciado

Alfonso Serrano (PP) echa balones fuera sobre las acusaciones contra el alcalde de Móstoles: "Nadie ha visto la denuncia"

Sí, pero... "A día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene", asegura Serrano, cuando hace una semana supimos que la defensa de la exconcejal de Móstoles presentó una querella contra Bautista y contra el PP de Madrid como persona jurídica.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un coloquio organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, denuncia que la izquierda "intenta cuestionar la honorabilidad de personas". "A día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene", asegura Serrano, cuando hace una semana supimos que la defensa de la exconcejal de Móstoles presentó una querella contra Bautista y contra el PP de Madrid como persona jurídica.

Recordemos que hace una semana conocimos la presentación de la querella contra Manuel Bautista por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones, así como contra el PP de Madrid como persona jurídica. Además, la defensa de la exedil, encabezada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos.

"Nosotros no actuamos como la izquierda, no metemos las denuncias en un cajón", asegura Serrano, que defiende que en el PP siguen "los procedimientos del partido" y atienden "a cualquier persona". Recordemos también que el Comité de Derechos y Garantías del PP cerró el expediente de la exedil sin citar a la mujer ni a los testigos que ella mencionaba en su escrito.

Serrano indicó que "no ha cambiado nada desde que, con motivo de la campaña electoral en Aragón, una presunta denuncia preparada con tiempo fue publicada por un medio de comunicación" y mostró el "máximo respeto a algo que nos atañe a toda la sociedad como es la lucha contra la violencia y debemos ser muy respetuosos con la presunción de inocencia".

Serrano defiende que Bautista "lleva trabajando dos años y medio en Móstoles, un municipio que estaba abandonado por el socialismo y gran parte de ese equipo socialista está imputado por corrupción".

Por ello, incidió en que "lo que está haciendo Manuel Bautista, como el resto de alcaldes, es recuperar el orgullo, recuperar la ambición, así como proyectos y servicios públicos para situar a Móstoles donde merece". Mientras, Serrano denunció que, "lo que intenta hacer la izquierda es cuestionar la honorabilidad de personas" y recalcó que, "a día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene".

Por último, señaló que, en el momento en el que alguien presenta una denuncia ante un juzgado se judicializa y habría que analizarlo. Pero, "a día de hoy, nadie ha visto esa denuncia y hay que ser muy respetuoso para todas las partes y esperar a conocer el contenido", concluyó el secretario general del PP de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
  2. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula
  3. La jueza de la DANA da el primer paso para imputar a Carlos Mazón
  4. El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia admite que continuará la guerra e insiste en que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania
  6. La Guardia Civil acusa a Adif de llevarse material de Adamuz sin permiso y el administrador ferroviario asegura que está "a disposición policial"