Hicieron historia, pero suspendieron Gimnasia: los expedientes académicos de Lorca, Arias Navarro o Dato

¿Por qué es importante? Es el varias veces presidente Eduardo Dato quien cuenta con el peor expediente académico. Sí, el mismo que mantuvo a España neutral en la Primera Guerra Mundial, el que presentó leyes para regular el trabajo de los niños y el que también fue asesinado.

La Universidad de Granada ha comenzado a compartir los expedientes académicos de figuras ilustres, revelando curiosidades sobre su rendimiento escolar. El Nobel Severo Ochoa y el escritor Federico García Lorca, por ejemplo, no destacaban en gimnasia, al igual que otros miembros de la generación del 27 como Vicente Aleixandre. Sin embargo, el inventor Juan de la Cierva sobresalió en esta materia. Entre los políticos, Eduardo Dato tuvo un expediente discreto. Destaca Matilde Padros y Rubio, una de las primeras mujeres universitarias, quien logró sobresalientes en su bachillerato, aunque obtuvo notas más bajas en Geografía y Agricultura.

Al Premio Nobel Severo Ochoa se le daba mal la gimnasia. Así se recoge en las notas de bachillerato del científico español, después de que la Universidad de Granada haya empezado a compartir las cartas y expedientes de los personajes más ilustres que han pasado por la institución académica. Hay hasta cinco kilómetros de cajas con historial de Federico García Lorca, Antonio Machado, Carmen de Burgos o Blas Infante. En laSexta Clave los hemos mirado y esto es lo que hemos encontrado.

Por ejemplo, al escritor granadino por excelencia tampoco se le daba muy bien la Gimnasia. Si bien Lorca logró aprobar su bachillerato con buenas notas en Lengua, Historia, Aritmética o Francés, también obtuvo suspensos en Geografía y Geometría. Eso en sus primeros años, porque luego mejora como estudiante y llega a la época de los notables en Historia, Álgebra o Dibujo.

Muy del estilo de un compañero de generación, Manuel Altolaguirre, aunque ambos muy alejados de otros de la generación del 27 como Pedro Salinas o el Nobel Vicente Aleixandre. Ellos obtenían en todo sobresalientes, con una excepción: Gimnasia. Y es que, según los archivos de la Universidad de Granada, pero también en base a los del instituto centenario de Madrid San Isidro, prácticamente todos los personajes de la historia de España, para lo bueno y para lo malo, no eran muy duchos en esta materia.

Eso sí, como en todo, encontramos una excepción. Se trata de Juan de la Cierva. El inventor del autogiro, el precedente del helicóptero, sacó un sobresaliente en su primer curso de Gimnasia. Todos los demás, aprobado o certificado médico para no darla. Ya sea el último presidente del gobierno de Francisco Franco y el primero del rey Juan Carlos I, Carlos Arias Navarro; ya sea el precursor del andalucismo político fusilado por los golpistas en la Guerra Civil, Blas Infante.

Y hablando de políticos destacados en la historia de España, es el varias veces presidente Eduardo Dato quien cuenta con el peor expediente académico. Sí, el mismo que mantuvo a España neutral en la Primera Guerra Mundial, el que presentó leyes para regular el trabajo de los niños y el que también fue asesinado. En sus exámenes de prueba del curso de bachillerato, sacó muchos aprobados, algún suspenso y un solo notable. Y ya.

Hasta ahora, solo hombres, ya que si bien hoy en día no es noticia una mujer universitaria —son el 57% de los matriculados— hace 140 años una mujer en la universidad era una anomalía, un escándalo y hasta una atrevida. Pero en laSexta Clave hemos encontrado, precisamente, las notas de una de esas primeras atrevidas.

Se trata del correspondiente al bachillerato de Matilde Padros y Rubio, el cual le permitió acceder a la universidad. Si bien los sobresalientes se repiten, en lo que flojeó fue en Geografía y en Agricultura, que era una asignatura con unos conocimientos básicos para aplicación industrial de ese campo. En ambos, obtuvo un simple 'bueno'.

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