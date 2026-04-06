Juan Carlos I en los toros de Sevilla frente a Felipe VI y Letizia en Carabanchel: los contrastes de dos generaciones de 'royals'

Los detalles Dos formas de celebrar el domingo Santo: la del rey emérito Juan Carlos y la de los reyes. Uno disfrutando de los toros y de los vítores de los taurinos. Los otros, junto a sus hijas, dándose un baño de masas al visitar por sorpresa una iglesia del madrileño barrio de Carabanchel.

La Semana Santa de 2026 dejó dos imágenes contrastantes: el rey emérito Juan Carlos asistió a la plaza de toros de la Maestranza en Sevilla, donde fue recibido con vítores, mientras que los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, visitaron una iglesia en Carabanchel, Madrid. Juan Carlos, residente en Abu Dhabi desde 2020, reapareció en España por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, asistiendo a la reaparición del torero Morante de la Puebla. Por su parte, Felipe VI y Letizia sorprendieron a los feligreses de Carabanchel al participar en la procesión del Silencio, consolidando su tradición de asistir a eventos religiosos durante Semana Santa.

Acabamos de cerrar la Semana Santa de este 2026, una festividad que nos ha dejado dos imágenes muy diferentes pero igualmente llamativas. Dos formas de celebrar el Domingo Santo: la del rey emérito Juan Carlos y la de los reyes Felipe VI y Letizia. Uno disfrutando de los toros. Los otros, junto a sus hijas, y en una iglesia del madrileño barrio de Carabanchel.

Porque este domingo pudimos ver de nuevo en España al rey emérito. En esta ocasión, lejos de las rías gallegas y de las fragatas en Sanxenxo, porque Juan Carlos ha reaparecido asistiendo en Domingo Santo a la plaza de la Maestranza de Sevilla. No ha querido perderse otra reaparición, la del torero Morante de la Puebla.

Juan Carlos I estuvo acompañado de su hija, la infanta Elena, y ocupó el palco de la plaza de toros sevillana. Desde allí, escuchó muchos vítores. Porque el público taurino lo acogió con halagos y aplausos.

Ha sido la primera vez que hemos podido ver al rey emérito desde que estalló la guerra en Oriente Medio. Concretamente, desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel soltaron las primeras bombas sobre la capital de Irán, Teherán. No había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando el día 22 estuvo en el almuerzo familiar celebrado en el Palacio Real de El Pardo, para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España.

Juan Carlos I, en una corrida de toros

Hay que recordar que Juan Carlos I reside en Abu Dhabi desde el año 2020. Tenía la intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo, en Pontevedra, pero la guerra en Oriente Medio se lo impidió.

Pero la presencia de Juan Carlos en la Maestranza de Sevilla nos ha dejado otro momento. De hecho, una fotografía curiosa que bien se podría comparar con un cuadro del siglo XVIII exhibido en el Museo del Prado. En ella, posan el rey emérito, Morante de la Puebla, David de Miranda, vestido de azul claro; Andrés Roca Rey, el resto de las cuadrillas de cada uno de los matadores de toros y la infanta Elena. Todos en una sala de la plaza de toros decorada con retratos reales. Entre ellos, uno de Carlos III, su antepasado, pero también a Fernando VI, el hermano mayor de Carlos III.

Porque después de inaugurar la temporada taurina, Juan Carlos I y la infanta Elena se fotografiaron junto a los toreros y sus cuadrillas en la Real Maestranza de Sevilla. Igual que Jesucristo y los doce apóstoles en el cuadro de Da Vinci, Juan Carlos I se sitúa justo en el centro de la imagen.

Carabanchel, el lugar elegido por Felipe VI y Letizia

"Muchas gracias por venir a Carabanchel, doña Letizia". Así fueron recibidos el domingo los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Decidieron visitar por sorpresa una iglesia deCarabanchel, uno de los barrios del sur de Madrid. "No, gracias a vosotros", respondía la reina ante las muestras de cariño. Junto a ellos, la princesa de Asturias y la infanta Sofía s.

Porque los reyes y sus hijas emocionaron y sorprendieron a los carabancheleros que acudieron a la celebración de la procesión del Silencio, por el Domingo Santo. Concretamente, a la Parroquia de San Sebastián Mártir, para ver la procesión del Silencio con la salida de Jesús Nazareno.

Con esta visita, se convierte ya en una tradición de los reyes aprovechar las vacaciones de Semana Santa para viajar por España y acudir a pasos y procesiones. Pero también muestra los contrastes de dos generaciones de 'royals' y sus preferencias.

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