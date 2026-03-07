¿Por qué Francisco Franco quería que el proyecto nuclear Islero se mantuviera en secreto?

El dictador quería que nuestro país contara con un sistema de defensa sólido, pero, a pesar de ello, debía preservar sus relaciones con Estados Unidos, que no veía con buenos ojos la investigación nuclear para uso armamentístico.

El vicepresidente del Gobierno de Franco, el capitán general Muñoz Grandes, justificaba el proyecto Islero alegando que España tenía necesidad de poder defenderse. "Tener una bomba atómica, un armamento nuclear de carácter disuasorio, pues iba a ayudar a fortalecer esa defensa nacional", indica Natividad Carpintero.

El vicepresidente, como indica la investigadora del Instituto de Fusión Nuclear, creía que la mejor manera de ayudar a esa defensa era contar con un sistema defensivo sólido "y lo más propio posible", para así no depender de que nadie tuviera que defender al país. "Fue el que primero apuesta por que se haga este proyecto", indica.

España tenía acuerdos con Estados Unidos que abarcaban un convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda económica. Y ese acuerdo hacía que EEUU dejara a España investigar la energía nuclear para uso civil.

Ana Romero de Pablos indica que la dictadura "utiliza las investigaciones nucleares, las investigaciones atómicas, para conectarse internacionalmente". No era solo un proyecto científico-tecnológico, "sino que es un proyecto político, económico e industrial... Y geopolítico", indica la investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC.

El dictador tuvo que esconder, en un inicio, su interés atómico. Pero, como explica Lino Camprubí, “la Junta de Energía Nuclear se hace pública. Porque dice, promete, que se va a dedicar simplemente a la investigación de usos civiles de la energía nuclear".

Nadie podía descubrir el proyecto Islero ya que, como indica Carpintero, si EEUU se enteraba podía dejar de exportar componentes para las centrales nucleares españolas, algo que habría supuesto que España no habría podido desarrollar su programa de energía nuclear.

