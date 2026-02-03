Yihadismo, suicidios o desórdenes alimenticios: la lucha de las familias para que las redes se responsabilicen por el sufrimiento de sus adolescentes

¿Por qué es importante? La familia que más lejos ha llegado contra una plataforma es la de los Gónzalez, cuya hija fue asesinada en los atentados de Paris en 2015. Varios de los terroristas del ISIS que la mataron consumían propaganda yihadista online y sus padres denunciaron a Google por fomentarla en YouTube. La demanda prosperó, pero la Corte Suprema concluyó que las plataformas son solo intermediarios a pesar de haber difundido el contenido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. Su plan pone el foco también sobre la responsabilidad de los directivos de esas plataformas en una medida que las familias llevaban mucho tiempo pidiendo.

En distintos países varias familias han luchado para que las redes se responsabilicen por el odio, las amenazas, el 'bullying' y por el sufrimiento con el que han ganado dinero. Más odio, mas interacción, más publicidad, más dinero, pero, también, más sufrimiento. Estas son las historias y las luchas de las familias que ya les plantaron cara.

La familia que más lejos ha llegado contra una plataforma es la de los Gónzalez. Su hija fue asesinada en los atentados de Paris en 2015 y varios de los terroristas del ISIS que la mataron consumían propaganda yihadista online. Sus padres denunciaron a Google por permitirla y fomentarla en YouTube. Tenían, además, una la ley a su favor que ampara a cualquier estadounidense víctima de terrorismo ante aquellos que "ayudan y son cómplices".

La demanda prosperó y llegó a la Corte Suprema, pero concluyó que las plataformas son solo intermediarios a pesar de haber difundido el contenido yihadista. Y a eso se agarra ahora Meta en su caso contra una chica que estuvo a punto de morir con anorexia. "Instagram empezó a enseñarme contenido de desórdenes alimenticios, de chicas enfermas y chicos muy delgados", contó la joven, Alexis Spence.

Acusa a Mark Zuckerberg, dueño de la plataforma, de haberla bombardeado con ese contenido. A la demanda añade, además, unos documentos filtrados de Meta que muestran que sabían que estaban promoviendo esa información.

El juicio todavía no tiene fecha, como tampoco el de una mujer francesa contra TikTok. "Cuando Marie se fue, revisé su teléfono y encontré el horror de TikTok", contó Stéphanie Mistre. Su hija de 15 años se suicidó en 2021. En su cuenta de TikTok había cientos de vídeos de suicidio.

Otras cinco familias se han unido a la demanda que es pionera en Europa. Hace menos de un año le llegaba a Sam Altman, el dueño de Open AI, la denuncia de los padres de Adam Raine que se suicidó con 16 años siguiendo los consejos de ChatGPT. Juicios contra gigantes tecnológicos que son, por ahora, casi imposibles de ganar.

