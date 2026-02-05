Ahora

Borrasca Leonardo

Sevilla cierra por segunda vez en su historia el Muro de Defensa para proteger Triana ante la crecida del Gualdaquivir

¿En qué consiste? La infraestructura, inaugurada en 2011, cuenta con compuertas metálicas abatibles de dos hojas de 11,5 metros de ancho y cuatro de alto. Cerradas, bloquean la llegada del agua al barrio, creando un túnel de agua de 30 metros.

El Ayuntamiento de Sevilla ha tomado, por segunda vez en su historia, la decisión de cerrar las compuertas del Muro de Defensa para proteger el barrio de Triana. El motivo, la crecida del Guadalquivir, que ha hecho que desde el consistorio se haya decidido el cierre hermético de la infraestructura instalada en 2011 que retiene el agua en caso de que haya un aumento peligroso del caudal del río.

Así se ha decidido por precaución ante lo que se prevé que suceda debido a la borrasca Leonardo. Debido a un temporal que está causando estragos en Andalucía y que ha hecho que miles de personas hayan tenido que ser evacuadas. Que tiene decenas y decenas de carreteras afectadas. Y que tiene a Sevilla pendiente del cielo y del río.

Que ha hecho que la ciudad active la medida en el paso inferior del Muro de Defensa, que conecta el barrio de Triana con el Guadalquivir. Que ha hecho que, a las 09:00, se iniciara el proceso para el cierre de un paso que empezó a funcionar en julio de 2011.

La infraestructura cuenta con compuertas metálicas abatibles de dos hojas, con una anchura de 11,5 metros y cuatro metros de altura. Una vez cerradas, bloquean la llegada de agua al barrio de Triana, creando un túnel de 30 metros de largo.

Por su parte, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha trasladado un mensaje de calma tras el cierre de la Vega de Triana de forma preventiva, ante una posible crecida del Guadalquivir.

"El caudal del río a su paso por Sevilla era de 1.000 metros cúbicos por segundo; hoy es de 1.600. Hasta 3.00 no habría que preocuparse. Por tanto, todavía queda mucho margen y todo esto como medida preventiva", ha expresado ante los medios.

El Ayuntamiento, en ese sentido, mantiene activo el Nivel 1 del Plan de Emergencias Municipal ante el aviso amarillo por fuertes vientos que se mantiene en toda la campiña sevillana hasta las 18:00.

Sanz, en ese sentido, ha pedido precaución: "Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, de responsabilidad, de serenidad, de sentido común y de mucha cautela. El problema no va a ser el agua, será principalmente la racha de viento que estamos sufriendo".

