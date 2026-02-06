Aguas superficiales, conductos subterráneos e hidroseísmos: ¿qué hay detrás de los ruidos y temblores en Grazalema?

¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha desalojado casa por casa la localidad gaditana después de que comenzasen a escucharse ruidos desde el interior de la montaña.

Grazalema, en Andalucía, está sufriendo intensamente los efectos de la borrasca Leonardo, caracterizada por lluvias y vientos inusuales en la región. Los habitantes han sido desalojados debido a ruidos subterráneos y temblores que alertaron a las autoridades. La montaña en la que se asienta el pueblo está saturada de agua, actuando como una esponja gigante. Según el geólogo Nahum Méndez, las causas podrían incluir el arrastre de rocas por aguas superficiales, sistemas de conductos subterráneos o hidroseísmos, pequeños terremotos provocados por la presión del agua en el subsuelo. Científicos investigan para entender y mitigar los riesgos de hundimientos y problemas de asentamiento.

Grazalema es una de las zonas más afectadas por Leonardo. Una de las zonas de Andalucía donde más se están dejando notar los efectos de la borrasca. De las lluvias. Del viento. De un temporal pocas veces visto, si es que alguna vez se ha visto, en el sur de la Península. Los vecinos de la localidad, desalojados; el lugar, entre ruidos y temblores.

Entre dos fenómenos que tienen a la montaña sobre la que se asienta Grazalema supurando agua. Los charcos salen de las rocas. Calizas, muy porosas. Desde hace días, están funcionando como una enorme esponja.

En el interior, el agua corre por cientos de miles de grietas y poros. "Lo que hizo saltar la alarma fueron unos rugidos. Unos ruidos bajo la tierra que provocaron el desalojo masivo e inmediato de todo el pueblo", apunta el geólogo Nahum Méndez.

Y es que hay varios motivos que explican qué está sucediendo en Grazalema. Entre ellos, simples aguas superficiales que arrastren rocas y que pueden incluso provocar temblores si el volumen hídrico es muy elevado.

También podría deberse a sistemas de conductos subterráneos, por el movimiento del agua y del aire que puedan llegar a generar pequeñas explosiones de burbujas.

La otra alternativa, que sean hidroseismos. Que todo se deba a terremotos de magnitud muy pequeña. "Cuando llueve cantidades tan altas, en el subsuelo aumenta la presión y rompe la roca, generando temblores", explica el geólogo.

Para saber qué es lo que está sucediendo tras esa montaña, ya hay un grupo de científicos trabajando en la zona con el objetivo de investigar los sucesos que han provocado, junto con la borrasca Leonardo, el desalojo del lugar.

De un lugar que podría vivir hundimientos a pequeña escala, con movimientos de tierra y problemas de asentamiento de viviendas y que, ante eso, se ha quedado vacío.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.