La borrasca Marta amenaza a Andalucía tras el paso de Leonardo sobre un terreno que no admite más agua

¿Por qué es importante? El riesgo no se centra solo en la lluvia, la nieve y el viento que va a traer el temporal, sino en el agua que ya llevan los ríos con un caudal que puede volver a dispararse.

Tras una breve pausa de la borrasca Leonardo, este sábado llegará Marta, una nueva borrasca de alto impacto que traerá lluvias intensas al sur peninsular, especialmente en Andalucía. Aunque no se espera que alcance los niveles de Leonardo, afectará áreas ya saturadas, como Aracena, Huelva y Grazalema, que tienen avisos activos. La situación preocupa al equipo meteorológico de laSexta, ya que el terreno no puede absorber más agua. Además, las lluvias se extenderán a Extremadura y Galicia, con fuertes vientos y oleaje. A partir del domingo, continuarán llegando frentes con lluvias menos intensas, pero persistentes. Las temperaturas bajarán, permitiendo nevadas a partir de 900 metros. Se espera que las borrascas se desplacen hacia latitudes más altas hacia mediados de febrero, aunque esta predicción es incierta.

Tras una pequeña tregua de la borrasca Leonardo este viernes, jornada en la que las lluvias han sido menos abundantes que en días anteriores, este sábado llegará al país Marta, una nueva borrasca de alto impacto que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular.

Es probable que no llegue a los litros que ha descargado Leonardo, pero Marta castigará a las mismas zonas que han sufrido inundaciones en los últimos días, especialmente en Andalucía, que para el sábado ya tiene avisos activos en Aracena, Huelva, el Estrecho, la sierra norte de Sevilla y Grazalema.

La intensidad de Marta pone en advertencia al equipo meteorológico de laSexta, por lo que es necesario avisar a la ciudadanía de que la borrasca va a ser un nuevo Leonardo sobre un terreno que no admite más agua. Así, indican que la población "no es consciente" de lo está por llegar.

Es cierto que quizá no llegue a los litros de Leonardo, pero va a ser muy parecido sobre un terreno que está ya totalmente saturado. Este sábado Andalucía vuelve a contar con avisos por lluvias, en Grazalema vuelven a activarse los avisos naranjas que vuelven a hablar de más de 100 litros por metro cuadrado.

Mucho viento y oleaje

Asimismo, las lluvias afectarán a Extremadura y a zonas de Galicia con mucho viento y oleaje. El riesgo hidrológico es rojo en gran parte de territorio andaluz y eso es lo que realmente va a afectar a la población.

De esta manera, el riesgo no va directamente de la mano de la lluvia, la nieve o el viento, sino del agua que ya llevan y llevarán los ríos. A partir del domingo, una vez que pase Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la Península", salvo en el área mediterránea, al menos hasta mediados de la próxima semana, ha insistido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello la cota de nieve ya que los ciudadanos podrán "ver nevar" a partir de unos 900 a 1.000 metros, ha añadido el portavoz de la Aemet. Según Rubén del Campo, "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes".

Es posible que de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur. No obstante, ha dicho, "todavía es un plazo muy largo, hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones".

Este viernes continuará el tiempo inestable "con los últimos coletazos de la borrasca Leonardo" y todavía con lluvias pero en general menos abundantes que en días previos; con menor probabilidad en el Cantábrico y el Mediterráneo. En sierras y en zonas litorales de Andalucía las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta e incluso granizo.

