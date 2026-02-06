Rubén del Campo (AEMET) alerta de las lluvias, la nieve y el viento que traerá la nueva borrasca, Marta: "El peor día será el sábado"

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), nos explica en este vídeo la previsión meteorológica para este fin de semana, con la llegada el sábado de una nueva borrasca llamada 'Marta'.

Este sábado dejaremos atrás la borrasca Leonardo, que ha causado importantes y graves estragos, especialmente en Andalucía, y vendrá una nueva: la borrasca Marta. Tal como avisa Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta nueva borrasca dejará "lluvias muy intensas, de nuevo, en Andalucía, pero también en Castilla-La Mancha y en Extremadura, en zonas donde ya los ríos van con mucho caudal y donde los embalses están llenos".

Por lo tanto, "hay que estar muy pendientes de la situación de mañana", ya que también puede aparecer nieve en cotas bajas en la zona centro del país: "Este sábado realmente será muy adverso", advierte.

Por otro lado , añade del Campo, "tendremos temporal marítimo en Galicia, con olas que pueden superar los siete metros, también en toda la costa mediterránea andaluza, en la Región de Murcia, en Baleares, y rachas de viento muy fuertes", que pueden volver a causar serios problemas, "sobre todo en zonas del este y del sur peninsular y también en las Islas Baleares".

Y la pregunta clave y que a todos nos importa: ¿hasta cuándo dururá este temporal? ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias? "El peor día, desde luego va a ser el sábado", afirma contundente del Campo, pero el domingo van a seguir llegando frentes, no tan activos, no con tanta lluvia, pero que seguirán sumando a la cantidad de precipitación ya acumulada. Y la semana que viene,"por desgracia tenemos que decir que va a comenzar igual, con lluvia de nuevo en el oeste, en el sur peninsular", explica el experto.

Ahora bien, es cierto que aún es pronto para decirlo con certeza, pero "quizá la semana del 16 de febrero podamos empezar a ver que las borrascas circulan más al norte y que el sur peninsular queda libre de lluvias. Esperemos que este pronóstico se cumpla, pero es aún muy aventurado y debemos ser prudentes con esa predicción", concluye del Campo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.