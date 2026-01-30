Varios historiadores desmontan el mito de Franco como gran constructor de pantanos: "No se sostiene"

Se ha señalado al dictador por haber construido gran cantidad de presas y pantanos. Durante la DANA, incluso, se compartieron mapas señalando las presas construidas por Franco que el gobierno central había derribado. Pero ¿qué hay de cierto en esta afirmación?

Francisco Franco se ha convertido en un concepto recurrente en muchos vídeos que proliferan en redes sociales. Muchos jóvenes no dudan en hablar sobre las bondades del régimen recurriendo al 'con Franco no pasaba' para criticar la situación actual del país y adular al dictador, banalizando su figura.

Como señala Miguel Ángel del Arco Blanco, esa banalización a través del uso de su imagen, convirtiéndolo en una especie de icono pop, "no deja de ser un encubrimiento, especialmente de lo que fue su régimen y todos los cadáveres que dejó por el camino".

Durante la DANA se llego incluso a hablar de Franco como solución cuando numerosas víctimas estaban si localizar. A través de los móviles comenzaron a circular mapas en los que se detallaban todas las presas que el gobierno central del PSOE había derribado. Pero este bulo descansa sobre una imagen que se repitió durante la dictadura.

Gutmaro Gómez Bravo explica que se ha visto a Franco como el "gran constructor de pantanos y de obra pública". Pero este mito "no se sostiene a la luz de las evidencias históricas", como señala del Arco Blanco.

"Primo de Rivera que es el que arranca las primeras grandes construcciones de presas y de pantanos y luego culmina en el plan hidrológico de la república del año 1933", indica Fernando Hernández Sánchez. Este plan no se pudo llevar a término debido al estillado de la Guerra Civil y fue Franco el que, finalmente, culminó una serie de obras planificadas previamente. "La política hidráulica era una política de estado, no una política del franquismo", concluye.

