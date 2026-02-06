"Duele mucho. Toda la vida para mantener una casa y ahora la tienes que dejar abandonada": así han vivido los desalojos los vecinos de Grazalema

Algunos de los más de 1.500 vecinos de Grazalema, en Cádiz, que este jueves desayunaban en sus casas, han acudido este viernes al polideportivo municipal de Ronda, un pueblo cercano que ha abierto sus puertas para ellos.

Algunos de los más de 1.500 vecinos de Grazalema, en Cádiz, que este jueves desayunaban en sus casas, han acudido este viernes al polideportivo municipal de Ronda, un pueblo cercano que ha abierto sus puertas para ellos. "Muchos nervios porque te dicen que nos tenemos que desalojar. Hay una incertidumbre de que tú coges nada más que lo imprescindible y te tienes que ir", ha contado una vecina. "Duele mucho, tienes toda la vida para mantener una casa y ahora la tienes que dejar sola, abandonada y coges la puerta", ha expresado otra desde el polideportivo.

"Esto es una cosa que no te lo explicas, porque ha sido tal cantidad que nos ha cogido de sorpresa", ha afirmado otro vecino, que ha explicado que por su calle la lluvia bajaba "como un río". "Hemos estado ahí toda la vida, la gente muy buena. Tengo que darle las gracias a la gente, a la Guardia Civil, a todo el mundo, que se han portado muy bien con nosotros. Pero a mí me daba mucha pena la gente mayor. Eso me ha llegado a mí al corazón, la verdad. Y después ver a mi pueblo así tan...", ha dicho una vecina emocionada por los efectos del temporal.

Mientas avanza la tarde de este viernes siguen llegando vecinos y siguen llegando historias a ese polideportivo. "Nosotros tenemos un sótano, tenemos la superficie del supermercado, la primera planta, tenemos un almacén que está en una planta de sótano todo arrasado", ha declarado otro vecino, que ha agregado que en su vivienda también "empezó a entrar muchísima cantidad de agua". "Más de la que las bombas podrían echar a la calle", ha apuntado. Además, este hombre ha asegurado que "nunca" había visto algo así.

Este polideportivo se ha convertido este viernes en la casa de muchos. A un lado, algunas mesas en las que llevan los alimentos que les han traído desde organizaciones como Cruz Roja o algunas residencias de mayores que han cocinado para esos vecinos de Grazalema. Y al otro lado, en la otra mitad del pabellón, están dispuestas más de 100 camas donde muchos de ellos podrían pasar también la noche.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.