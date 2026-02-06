Portugal se prepara para la borrasca Marta tras despedir a Leonardo con pueblos aislados y carreteras cortadas

Calles de la localidad de Alcácer do Sal, en Setúbal y al sur de Lisboa, afectadas por los destrozos y la crecida del río Sado, debido a las fuertes lluvias que ha traído la borrasca Leonardo.

¿Por qué es importante? Los ríos Duero, Tajo y Mondego son los que registran las situaciones más críticas debido a las descargas de los embalses españoles y las lluvia. Mientras, hay riesgo de desbordamiento en ríos como el Vouga, Sado, Lima, Cávado, Tâmega y Guadiana, donde se realizan evacuaciones de forma preventiva.

Portugal enfrenta inundaciones tras el desbordamiento del río Duero en Oporto debido a la borrasca Leonardo, que ha afectado varias áreas, especialmente en el sur. La situación se agrava con la llegada de la tormenta Marta, que traerá fuertes lluvias y vientos de hasta 100 km/h. Mário Silvestre, de la ANEPC, advierte que los suelos saturados y estructuras debilitadas aumentan el riesgo de inundaciones en los ríos Duero, Tajo y Mondego, activando la alerta roja. Cerca de 900 personas han sido evacuadas y seis localidades permanecen aisladas. El temporal ya ha causado varias muertes, sumándose a las pérdidas por la depresión Kristin.

Portugal ha amanecido este viernes con algunas de sus calles inundadas. Este es el caso de la ciudad de Oporto, donde se ha desbordado el río Duero. Durante su paso por Portugal, la borrasca Leonardo ha azotado a varios puntos del país, especialmente en el sur. En la cuenca del Tajo hay pueblos aislados y carreteras cortadas. La alerta seguirá durante el fin de semana por la llegada de Marta, una nueva tormenta que podrá causar nuevas inundaciones.

El comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa, Mário Silvestre, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que durante esta jornada todavía se sentirán los efectos del temporal Leonardo en el país y que la borrasca Marta provocará las primeras lluvias a partir de la noche de este viernes.

"Una vez más tendremos un fenómeno meteorológico con previsiones de bastante lluvia e incluso bastante viento, con ráfagas de viento que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora", ha precisado Silvestre, según ha informado EFE, y ha recordado que, tras varias semanas con depresiones, los suelos en Portugal están saturados de agua y las estructuras y árboles están "debilitados".

En ese sentido, ha solicitado que la ciudadanía cumpla con las medidas de seguridad para evitar nuevas víctimas. Los ríos Duero, Tajo y Mondego son los que registran las situaciones más críticas debido a las descargas de los embalses españoles y las lluvias caídas en Portugal, ha puntualizado el responsable. Precisamente, la ANEPC ha activado la alerta roja, el nivel más elevado de riesgo, en la cuenca de los ríos Duero y Tajo por la subida de sus caudales.

Por otro lado, hay riesgo de desbordamiento en ríos como el Vouga, Sado, Lima, Cávado, Tâmega y Guadiana. "Todos los cursos de agua que actualmente desembocan en estos ríos principales pueden y van a crear potenciales inundaciones", ha alertado Silvestre, quien ha señalado que ya se están realizando evacuaciones de forma preventiva.

Según sus datos, cerca de 900 personas han sido desalojadas en diferentes puntos del país y siguen aisladas unas seis localidades por la subida de las aguas. La mayoría de las incidencias registradas estos días por la ANEPC han correspondido a caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra. Este viernes, cinco helicópteros están monitorizando desde el aire las zonas afectadas y los cursos de agua.

El temporal Leonardo causó el miércoles un muerto en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva, que se suma a los otros cinco fallecidos la semana pasada por la depresión Kristin. Asimismo, se han registrado de forma provisional otros seis fallecidos "indirectos", que murieron cuando habían pasado los "episodios críticos" y mientras intentaban reparar los daños causados por las borrascas.

Estima que los daños superan los 4.000 millones de euros

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha informado este viernes de que se estima que los daños causados por los temporales de los últimos días en el país superan los 4.000 millones de euros. El jefe del Gobierno de centroderecha ha dado a conocer el monto en declaraciones a periodistas durante una visita en Santarém (a unos 80 kilómetros al noreste de Lisboa), donde ha asegurado que su equipo va a movilizar "todos los instrumentos financieros" posibles para ayudar a la población.

"Estamos usando todos los instrumentos y usaremos todos los instrumentos financieros para poder hacer frente a un nivel de daños que estimamos, en este momento, que ya supera los 4.000 millones de euros", ha afirmado el primer ministro. Según sus datos, cerca de 450 personas han solicitado ayudas para rehabilitar sus viviendas, mientras que han pedido apoyos "más de 1.200" agricultores y "cerca de 1.200" empresas.

"Estamos hablando ya de una disponibilidad financiera que supera los 350, 400 millones de euros", ha aseverado. Entre los instrumentos que planean utilizar, Montenegro ha comentado que estos pueden ser tanto públicos como privados, como el Presupuesto del Estado o los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que está financiado por la Unión Europea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.