La nueva política homófoba de Trump: retirar los carnets de conducir a las peronas transexuales

Los detalles La excusa usada por el Gobierno de Donald Trump se basa en comparar el sexo que aparece en la partida de nacimiento y en la licencia para poder conducir en EEUU.

La Administración Trump ha intensificado su campaña contra las personas trans, con un reciente episodio en Kansas donde se ha retirado el carnet de conducir a personas transgénero. La justificación es que sus licencias no reflejan el sexo asignado al nacer, lo que, según la nueva norma, es ilegal. Esta medida, respaldada por los republicanos, implica penas de cárcel y multas. Trump ha promovido una campaña que demoniza a las personas trans, gastando millones en anuncios que las criminalizan y marginan, haciendo de ellas el centro de sus políticas culturales, a pesar de representar menos del 0,5% de la población estadounidense.

Es la cacería a las personas trans por parte de la Administración Trump, la última locura se ha vivido en Kansas. En este Estado, les han quitado el carnet de conducir a las personas transgénero. ¿La excusa? En sus licencias de conducir aparece un sexo diferente al de su partida de nacimiento. Sin duda, un ataque a los transexuales que habían conseguido oficializar su género en este documento que, ahora, queda inutilizado.

"Que las licencias de conducir e identificaciones emitidas por Kansas reflejan el sexo del titular según fue asignado al nacer", reza el primer párrafo de la nueva norma. Si cogen el coche, se pueden enfrentar a una pena de hasta seis meses de cárcel y a una multa de 1.000 dólares.

Esta salvajada, la última en Estados Unidos desde que Trump llegó a la presidencia por segunda vez, ha sido aprobada gracias a los votos de los republicanos, que vuelven a mostrar y desplegar la cacería contra los trans.

Ante esta situación, se multiplican las denuncias de ciudadanos estadounidenses de Kansas. Actúan contra la nueva política homófoba de las autoridades estadounidenses. Una medida de la que se han enterado al recibir una carta. Se les avisa: a partir de este momento no pueden conducir y, si lo hacen, deben atenerse a las consecuencias.

"Detener la locura transgénero"

Porque Trump llegó a prometer en su programa electoral "detener la locura transgénero". Sin olvidar que ha impulsado persecuciones, insultos, eliminación de ayudas, de programas de reasignación, de derechos y mucho más. Lo que sea necesario para conseguir que todo Estados Unidos vea a las personas trans como su gran problema. Hasta gastarse 215 millones de dólares en anuncios de televisión que demonizan a los transexuales.

Es el caso de un anuncio en el que se muestra a una deportista que lleva toda la vida entrenando y a la que le ha arrebatado el récord una mujer trans. Se ha emitido durante todo tipo de competiciones deportivas, para que cientos de miles de norteamericanos creyesen que había que echar a las atletas trans de las competiciones.

Y Trump lo hizo. Lo compuso rodeado de niñas deportistas a las que iba a salvar el futuro porque ya no se tendrían que enfrentar a mujeres trans. Otra parte de la campaña tiene como objetivo asustar a los padres. Les cuentan que va a haber niños dentro de los vestuarios viendo desnudas a sus hijas y que deben tener miedo.

Trump coloca el mensaje y hace que cale para criminalizar a un colectivo por ser una minoría. Con el discurso de que los asesinos transicionan en las cárceles, asocia además a la comunidad transgénero con la delincuencia para convertirlo en un problema.

En Estados Unidos, la población trans no llega al 0,5%, pero se ha convertido en el centro de sus políticas porque son diana en la guerra cultural.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.