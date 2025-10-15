La cuenta atrás electoral de Moreno: ocho meses para arreglar un sistema sanitario al borde del colapso

El contexto El escándalo de los cribados ha puesto a la sanidad andaluza en el ojo del huracán; con protestas, fallos en varias provincias y denuncias ignoradas durante años, Moreno apuesta por su hombre de confianza, Sanz, para intentar contener la crisis antes de las elecciones.

Juanma Moreno ha decidido mover ficha ante la mayor crisis sanitaria de su mandato y con las elecciones a la vuelta de la esquina. Su hombre de confianza, Antonio Sanz, hasta ahora consejero de Presidencia y Emergencias, asume también la cartera de Sanidad. Sí, lo has leído bien: Sanz acumula ahora tres cargos clave del Ejecutivo andaluz.

El escándalo del cribado de cáncer de mama ha dejado al descubierto años de problemas en la sanidad andaluza, y Moreno no podía permitirse que la resaca electoral le golpeara con fuerza. Por eso ha puesto a Sanz, su mano derecha, al frente de la crisis. Oficialmente, su misión es coordinar emergencias, gestionar la publicidad institucional y 'arreglar' la sanidad antes de que se vuelva un problema imposible de ignorar.

A pesar de los intentos de la Junta de reducir el escándalo a un solo hospital, los fallos afectan a varias provincias, y podrían extenderse a otros cribados. Para apagar el fuego, el gobierno anuncia refuerzos en los cribados de colon y cuello de útero, con más inversión y nuevos contratos. Todo esto mientras los profesionales llevan años denunciando precariedad y falta de recursos.

Durante dos años, el PP se negó a celebrar un debate sobre sanidad escudándose en que "no había motivo". Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la Junta ha cambiado de postura y ha fijado el debate para la próxima semana. Un giro que llega tarde y con muchas preguntas aún sin respuesta.

Las protestas continúan, la tensión crece y Moreno apuesta por un movimiento calculado: mostrar acción y control en medio de la tormenta. En Andalucía, como ya le pasó al Gobierno de Susana Díaz, la sanidad puede ser decisiva en las elecciones. Esta vez, Moreno no quiere repetir los errores del pasado.

