Moreno pone Sanidad en manos de su consejero de Presidencia tras el escándalo de los cribados

Los detalles El presidente andaluz ha anunciado la reordenación de algunas de las competencias que hasta ahora ostentaba Antonio Sanz, repartiéndolas en tres consejeros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández por la crisis del cribado de cáncer de mama. Sanz, quien ya era consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, asumió temporalmente las competencias de Salud y Consumo. Moreno ha redistribuido algunas funciones, asignando a Carolina España el diálogo social y simplificación administrativa, y a Jorge Paradela la digitalización. La crisis del cribado ha generado protestas y la Junta ha anunciado un plan de choque con 12 millones de euros y 119 nuevos profesionales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido nombrar finalmente a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama.

Así lo ha anunciado a través de su cuenta en la red social X, donde ha comunicado una reordenación de algunas de la competencias que hasta ahora ostentaba Sanz en otras consejerías.

En estos momentos, Sanz era consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y, desde el pasado miércoles 8 de octubre asumió las competencias de la Consejería de Salud y Consumo tras la dimisión unas horas antes de Rocío Hernández.

Finalmente, el presidente ha decidido dejar en manos de Sanz las competencias de sanidad en unos momentos complicados en este ámbito como consecuencia del problema con los cribados del cáncer de mama.

Moreno ha comunicado el traslado a otras consejerías de parte de las competencias que hasta ahora tenía asignadas Sanz. Así, la portavoz del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asume las de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

La polémica del cribado de cáncer de mama ha puesto en un aprieto al presidente andaluz. Durante estos días, miles de personas han salido a la calle bajo el lema "nuestras vidas no pueden esperar", reclamando certezas y siendo especialmente duras con un Moreno Bonilla, al que piden su dimisión, y es que sigue sin saberse con precisión a cuántas mujeres afecta ni en qué hospitales.

También se desconocen cuántas personas han podido morir esperando una llamada. Una situación a la que la Junta ha reaccionado anunciando un nuevo plan de choque que incluirá 12 millones de euros extraordinarios para el programa y la incorporación de 119 profesionales de apoyo.

