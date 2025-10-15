Oro, mármol y un salón de baile de 200 millones: así deja Trump su sello en la Casa Blanca

¿Por qué es importante? Cada detalle del Despacho Oval y del futuro salón de baile de 200 millones ha sido cuidadosamente supervisado por Trump: molduras doradas, alfombras claras, cuadros conmemorativos y hasta la ubicación de los grifos, todo pensado para que su marca quede indeleble.

Mientras apretaba a Netanyahu para que aceptase su plan de paz, Donald Trump estaba en otra misión: asegurarse de que la Casa Blanca deje claro que todo lo que hay allí lleva su sello. Y no hablamos solo de fotos o banderas: hablamos de reformas de oro, alfombras, jardines… y un salón de baile que costará 200 millones de euros.

Según 'Axios', Trump está obsesionado con cada detalle. Ha pasado más de 20 horas en reuniones de diseño, puliendo cada rincón, y hasta pidió una réplica en 3D del futuro salón para jugar con ella durante las comidas. "Es el gerente del proyecto", dicen, porque quiere que cada cena de gala recuerde que él fue quien lo creó.

La Casa Blanca, a su manera

El Despacho Oval ahora está lleno de dorados: molduras en techo y puertas, retratos y adornos que recuerdan al gusto más clásico de Trump. La Gran Escalera ya no recuerda a Obama, sino al día en que Trump sufrió un atentado. La alfombra azul de Biden se cambió por una más clara. Y el jardín de las rosas, antes césped, ahora es un mosaico de hormigón y baldosas, digno de un emperador moderno.

Incluso la entrada ha cambiado: dos mástiles gigantes ondean banderas enormes y los retratos presidenciales de la Columnata lucen marcos dorados. Todo grita "Trump estuvo aquí".

La joya de la corona: su salón de baile

Pero lo que realmente obsesiona a Trump es su futuro salón de baile. Costará 200 millones y no abrirá hasta 2028, pero ya controla todo: desde la ubicación de los baños hasta cuántas sillas debe haber. A sus invitados les hace votar sobre detalles, como qué suelo queda mejor.

El salón de baile que Trump tiene en Mar-a-Lago y el que quiere para la Casa Blanca

La administración asegura que todo se financia con donaciones privadas y que no costará un solo dólar a los contribuyentes. Pero aún así, algunas reformas llaman la atención: las baldosas del jardín casi costaron 2 millones de euros.

Trump no solo quiere vivir en la Casa Blanca: quiere dejar su marca en cada pared, cada escalera y cada alfombra. Según 'Axios', cada detalle está pensado para que, dentro de décadas, cualquier cena, cualquier gala, recuerde que él fue quien diseñó y creó este espacio. Y mientras los demás negociaban política, Trump negociaba oro, mármol… y su propia inmortalidad.

