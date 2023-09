La amnistía está generando un intenso debate sobre el encaje que podría tener en la Constitución, donde no se menciona expresamente esa palabra. En laSexta Clave, preguntamos a dos catedráticos de Derecho Constitucional, Xavier Arbós y Javier Pérez-Royo, quienes más pueden saber acerca de esta cuestión.

Lo cierto es que, tras escucharles, las dudas que puede haber acerca de esta cuestión no hacen más que incrementarse. Sus respuestas son totalmente contrarias, con Arbós defendiendo que la amnistía "no cabe" en la Constitución y Pérez-Royo asegurando que "claro que cabe": "Lo que es absurdo es plantearse que no quepa".

Arbós cree que esa amnistía sería contraria a algún precepto de la Carta Magna, algo que Pérez-Royo no comparte, ya que defiende que no hay "ningún artículo que la prohíba".

Para Arbós, esta ley "elimina las facultades del Poder Judicial", "genera problemas de igualdad" y "choca con el derecho a la tutela judicial efectiva", argumentos que Pérez-Royo niega en los tres casos.

El responsable de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, señalaba precisamente este problema, explicando que "los expertos en derecho constitucional no se ponen de acuerdo sobre su cabida en la Constitución".

"Algunos dicen que sí puede tener encaje en la Constitución porque no aparece la amnistía expresamente reflejada, mientras que otros defienden que entre las funciones del rey está el derecho de gracia y se prohíbe los indultos generales y si se prohíbe la menor también se debería prohibir la mayor", detalla.