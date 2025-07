El cuento de las cuentas de Sánchez: más de 1.300 días gobernando con fantasmas de presupuestos pasados, presentes y futuros

Pedro Sánchez lleva ya 1.305 días gobernando con presupuestos prorrogados, más tiempo del que ha tenido unos presupuestos propios aprobados durante su mandato. Desde que llegó a la Moncloa, no ha logrado sacar adelante unas cuentas nuevas para todo un año, y eso empieza a pesar.

Como en un cuento de Charles Dickens, a Sánchez podrían 'visitarle' tres fantasmas que resumen su relación con los presupuestos: los del pasado, el presente y el futuro.

El fantasma de los presupuestos pasados le recordaría lo que él mismo defendía cuando estaba en la oposición. Por entonces, Sánchez tenía claro que aprobar los presupuestos era la obligación fundamental de un gobierno. "Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina", llegó a decir en 2018. Para él, las cuentas eran la base de la política, la ley más importante del año, la que marca el rumbo real del Ejecutivo.

Pero el fantasma de los presupuestos presentes le mostraría una realidad muy distinta. En el poder, Sánchez se ha topado con la dificultad de sumar apoyos estables. La coalición y los socios que le sostienen no siempre están alineados, y eso ha complicado que pueda presentar y aprobar nuevos presupuestos. Por eso, en esta legislatura ha renunciado a intentarlo y se ha conformado con prorrogar los últimos aprobados, los de 2023. La idea ha cambiado: ahora los presupuestos "no son tan imprescindibles" y prorrogar los anteriores no está tan mal porque "están funcionando muy bien".

El fantasma más inquietante es el de los presupuestos futuros. ¿Habrá cuentas nuevas para 2026? De momento, no está claro. Para que eso ocurra, deben darse varios pasos que aún no se han aprobado: las órdenes para que los ministerios planifiquen sus gastos, el techo de gasto, la senda de estabilidad presupuestaria y las previsiones económicas oficiales. Todo debería estar listo en septiembre, pero a día de hoy no hay avances visibles.

Mientras Sánchez sigue gobernando sin presupuestos propios, los fantasmas de las cuentas pasadas, presentes y futuras siguen presentes, recordando que un Ejecutivo sin presupuestos es como un coche sin gasolina.