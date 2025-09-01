Ahora

Ni silencio ni barbarie: periodismo

El alegato de Jokin Castellón sobre los periodistas asesinados en Gaza: "Con ellos y por el periodismo"

¿Por qué es importante? Bajo el lema 'Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte', más de 150 medios de 50 países, entre ellos laSexta, se han unido este 1 de septiembre para denunciar la barbarie y respaldar al periodismo palestino.

Contra la violencia, la censura y la barbarie: laSexta se suma a la campaña de RSF y Avaaz en apoyo a los periodistas en Gaza

Pedir perdón es siempre el primer paso hacia la reparación. El siguiente, el compromiso. En laSexta renovamos hoy ese compromiso con quienes, en primera línea, arriesgan y entregan su vida para contar la atrocidad, la vergüenza y la barbarie. Con quienes han muerto por informar de lo que algunos no quieren que se cuente en Gaza. Con los casi 250 periodistas asesinados allí.

Por eso, laSexta se une a Reporteros Sin Fronteras en esta campaña de acompañamiento y apoyo. Porque el periodismo no es solo una profesión: es un derecho y una obligación con la sociedad.

Contra la violencia, la censura y la barbarie: laSexta se suma a la campaña de RSF y Avaaz en apoyo a los periodistas en GazaContra la violencia, la censura y la barbarie: laSexta se suma a la campaña de RSF y Avaaz en apoyo a los periodistas en GazalaSexta

Comienza un curso decisivo en España, en lo político, en lo económico y en lo judicial. Y desde laSexta vamos a contarlo con el único compromiso posible: el periodismo. Moleste a quien moleste, sin ruido, sin polarizar, combatiendo los bulos.

Estaremos, como siempre, en Al Rojo Vivo, en Más Vale Tarde, en laSexta Xplica, en laSexta Columna… en laSexta. Con ellos. Y por el periodismo.

Las 6 de laSexta

  1. Compromiso sí, pero "neblina" también: el camino del Gobierno para alcanzar unos Presupuestos que nadie ve claros
  2. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  3. Putin ya no está solo: Rusia estrecha lazos con China y la India y cuestiona el papel de Europa para "resolver la situación en Ucrania"
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes