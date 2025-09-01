El alegato de Jokin Castellón sobre los periodistas asesinados en Gaza: "Con ellos y por el periodismo"

¿Por qué es importante? Bajo el lema 'Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte', más de 150 medios de 50 países, entre ellos laSexta, se han unido este 1 de septiembre para denunciar la barbarie y respaldar al periodismo palestino.

Pedir perdón es siempre el primer paso hacia la reparación. El siguiente, el compromiso. En laSexta renovamos hoy ese compromiso con quienes, en primera línea, arriesgan y entregan su vida para contar la atrocidad, la vergüenza y la barbarie. Con quienes han muerto por informar de lo que algunos no quieren que se cuente en Gaza. Con los casi 250 periodistas asesinados allí.

Por eso, laSexta se une a Reporteros Sin Fronteras en esta campaña de acompañamiento y apoyo. Porque el periodismo no es solo una profesión: es un derecho y una obligación con la sociedad.

Contra la violencia, la censura y la barbarie: laSexta se suma a la campaña de RSF y Avaaz en apoyo a los periodistas en Gaza

Comienza un curso decisivo en España, en lo político, en lo económico y en lo judicial. Y desde laSexta vamos a contarlo con el único compromiso posible: el periodismo. Moleste a quien moleste, sin ruido, sin polarizar, combatiendo los bulos.

Estaremos, como siempre, en Al Rojo Vivo, en Más Vale Tarde, en laSexta Xplica, en laSexta Columna… en laSexta. Con ellos. Y por el periodismo.