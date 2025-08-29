laSexta se suma a la iniciativa global de RSF y Avaaz para pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza

Bajo el lema "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", más de 150 medios de comunicación de cerca de 50 países se unirán de distintas formas el próximo 1 de septiembre en apoyo al periodismo palestino.

Desde que comenzó el genocidio hace 23 meses, Israel ha asesinado a 247 periodistas. Sin ir más lejos, este lunes cinco periodistas fueron asesinados en un doble ataque israelí al hospital Al Nasser: Hossam al Masri (Reuters), Mariam Abu Daqqa (The Independent Arabia y Associated Press), Moaz Abu Taha (NBC), Mohamad Salama (Al Jazeera) y Ahmed Abu Aziz (prensa local).

Tan solo dos días antes, Khaled al Madhoun, cámara de Palestine TV, fue abatido por disparos de las fuerzas israelíes mientras grababa el reparto de ayuda alimentaria a la población gazatí, oficialmente en situación de hambruna.

El 11 de agosto, seis periodistas –cinco de los cuales trabajaban o habían trabajado para la cadena Al Jazeera– fueron asesinados en otro ataque selectivo contra la tienda en la que trabajaban cerca del hospital Al Shifa. Anas al Sharif (conocido reportero de Al Jazeera), Mohammed Qraiqea, Ibrahim al-Thaher, Mohamed Nofal, Moamen Aliwa (todos relacionados con el medio catarí) y el periodista independiente Mohammed al Khaldi sucumbieron al ataque reivindicado por el Ejército israelí.

En todos estos casos, como en muchos otros, Israel ha aducido que las víctimas tenían vínculos terroristas con Hamás, sin aportar pruebas. Lo que muestra que la masacre contra los periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel es sistemática, deliberada y, peor, se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del derecho internacional humanitario.

Esta situación intolerable, agravada por la prohibición a la prensa extranjera de acceder a Gaza –un hecho insólito destinado a apuntalar el apagón informativo en la Franja– amenaza con erradicar el periodismo en Gaza, vital para documentar los crímenes del Ejército israelí.

Por todo ello, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz organizan el próximo lunes 1 de septiembre una iniciativa coordinada con decenas de medios -entre los que se encuentra laSexta- y organizaciones periodísticas de todo el mundo en defensa del periodismo en Gaza. Bajo el lema "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", esta acción propone a diarios en papel y/o digitales, cadenas de televisión y emisoras de radio, así como a organizaciones de periodistas que se unan.