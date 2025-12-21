Volver a casa por Navidad no siempre es fácil: el 'síndrome de la vuelta a casa' afecta a siete de cada diez españoles

Volver a casa por Navidad no siempre es tan feliz como parece. Muchos españoles sienten estrés, nostalgia o tensión al reencontrarse con familiares y rutinas. Prepararse mentalmente se ha vuelto casi tan importante como organizar el viaje.

La vuelta a casa por Navidad a veces no es tan idílica como parece. Siete de cada diez españoles sufre el 'síndrome de la vuelta a casa' y un 67% reconoce que necesita prepararse mentalmente para estas fechas. El 44% de quienes regresan a casa siente nostalgia, el 11% estrés y el 8% se muestra agobiado por todo lo que supone la Navidad.

"La vuelta a casa por Navidad puede generarnos estrés porque no solo volvemos a un lugar, sino también a una historia y a unos roles y dinámicas que a veces ya no nos representa. Es por eso que aparece el cansancio emocional y la tensión", explica la psicóloga Marta Freire en La Roca.

Entre los principales motivos de tensión están la ausencia de un ser querido, los gastos económicos, la organización del viaje y la falta de descanso.

Para sobrellevar estas fechas, Freire recomienda: "Ajustar las expectativas a la realidad, bajar la exigencia con nosotros mismos y recordar que sí podemos decidir cómo vivir estas Navidades".

