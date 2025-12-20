El misterioso 'zumbido' que resuena cada madrugada en Cádiz y nadie sabe de dónde viene: "Da un poco de miedo"

"No sabemos si en otra parte del mundo está pasando algo en lo más profundo de la tierra y resuena aquí", dice una mujer sobre este "hmmmm" que nadie puede explicar.

Las últimas madrugadas en la ciudad de Cádiz se han visto marcadas de nuevo por un zumbido de lo más perturbador. Este "hummm" se escucha desde muchas partes de la zona y nadie es capaz de explicarlo.

Pero esta no es la primera vez que se escucha este sonido ya que en 2014 ocurrió algo parecido, suceso al que tampoco encontraron origen.

Por su parte, un vecino asegura que "los de Cádiz no se asustan tan fácilmente" y que este sonido podría venir "de los astilleros". Mientras, una mujer confiesa que "da un poco de miedo" y que "es una cosa muy extraña".

"No sabemos si en otra parte del mundo está pasando algo en lo más profundo de la tierra y resuena aquí", añade otra ciudadana. Eso sí, algunos prefieren tomárselo con humor: "Es muy raro... puede ser el viento o mi suegra mosqueada".

Muchas teorías también apuntan al movimiento de las placas tectónicas, pero por ahora este zumbido seguirá siendo todo un misterio.

