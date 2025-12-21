Así es la peligrosa 'dieta de las princesas Disney' que está bombardeando a los adolescentes por TikTok esta Navidad: "Ariel, solo agua"

La Roca analiza la evolución de las mal llamadas "dietas milagro" que suelen proliferar antes y después de Navidad y que ponen en peligro nuestra salud.

Perder kilos antes o después de Navidad es algo que obsesiona a gran parte de la población y que, si se hace sin tener en cuenta las repercusiones que las mal llamadas 'dietas milagro' tienen para nuestra salud.

De ello habla el periodista Rafa Rodrigo en La Roca, quien analiza la evolución de estos regímenes hipocalóricos a lo largo de las décadas. Y es que, desde la dieta de la piña hasta la de las princesas Disney, poco ha evolucionado las modas que suelen arrasar durante estos días para adelgazar.

Las dietas milagro prometen resultados visibles en tiempo récord, pero lo que no cuentan es su coste oculto: "enseñan al cuerpo a resistir, no a cambiar; lo vuelven además más hambriento, más eficiente en almacenar grasa, más vulnerable a recuperar peso y sobre todo, más cansado emocionalmente". Y además, se calcula que tiene un "90 % de rebote en la báscula".

La evolución de las modas de las dietas milagrosas

En los años 90 aparecieron las famosas dietas de la piña y de la alcachofa que vivieron su máximo esplendor impulsadas en parte por algunas personalidades famosas que las seguían, sobre todo cuando llegaba la 'operación bikini'. "La ingesta de estos alimentos es el eje de la comida principal y con un menú hipocalórico al que se le atribuía un falso efecto depurativo", explica el periodista.

En 2011 llegó a España desde Reino Unido el método Dukan, una dieta hiperproteica y baja en hidratos.

Ahora, en 2025, ha llegado la peligrosa dieta de las princesas Disney. "16 días. Primer día: Blancanieves. Te indica que, como máximo, puedes comer cinco manzanas. Ariel ya es brutal, solo agua. ¿Quién ha inventado esto?", denuncia @ensuenoanimaciones en un vídeo viral que recoge el programa de laSexta.

Redes sociales como TikTok han fomentado que este tipo de dietas hayan tomado fuerza sobre todo entre los adolescentes.

